La Policía Nacional detiene en Xirivella y València a tres hombres por robar bidones de aceite usado en restaurantes

Agentes de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Xirivella y València a tres varones, de entre 25 y 30 años, por presuntamente robar bidones de aceite en restaurantes de comida rápida de la provincia de Valencia y Castelló, tras forzar el acceso a los lugares donde guardaban el aceite usado para reciclar y sustraerlo.

La investigación tuvo su origen por parte de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Xirivella-Adaia-Alaquàs a principios de año tras tener conocimiento de diversas denuncias presentadas en Comisarías de Policía Nacional, por la comisión de robos con fuerza de bidones de aceite usado cometidos en distintos establecimientos de restauración de Torrent, Sagunt, Vila-Real o Burriana, los cuales habían sido perpetrados en un breve espacio de tiempo con un mismo modus operandi, informa Jefatura en un comunicado.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores lograron determinar que los presuntos autores actuaban habitualmente en horario nocturno, cuando accedían a las zonas exteriores de almacenamiento o cuartos de residuos de los restaurantes, donde forzaban candados, puertas o cierres metálicos para sustraer los bidones de aceite.

Los agentes averiguaron que los sospechosos empleaban una furgoneta para cargar los bidones sustraídos y salir huyendo. En algunos casos, dejaban en su lugar otros recipientes vacíos.

Tras una ardua labor de investigación, los agentes identificaron a los presuntos autores de los robos con fuerza, tras establecer un dispositivo de búsqueda, localización y detención. Finalmente, fueron detenidos como presuntos autores de siete robos con fuerza.

El destino final del aceite sustraído suele estar vinculado a su utilización fraudulenta para la elaboración de biodiesel o incluso combustible de aviación fuera de los cauces legales y sin las debidas garantías regulatorias. Esta situación ha favorecido la aparición de grupos organizados dedicados a la sustracción de aceite usado.

Los detenidos, sin antecedentes policiales, tras tomarles declaración fueron puestos en libertad no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos para ello.