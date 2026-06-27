La Policía Nacional interviene en Valencia 80 kilogramos de cocaína, dos armas de fuego y 117 cartuchos

Material intervenido - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han incautado en Valencia un total de 80 kilogramos de cocaína, dos armas de fuego y 117 cartuchos del calibre 9mm., todo ello en relación con la 'Operación Diana', iniciada en el mes de abril del pasado año y en la que se desarticuló un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas a gran escala en diferentes provincias del territorio nacional.

En la mencionada operación se llevaron a cabo 51 detenciones practicadas en diferentes ciudades y se incautaron numerosos efectos provenientes de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala, indica Jefatura en un comunicado.

Además, como ya se informó, durante las diferentes fases de la investigación se llevaron a cabo 39 entradas y registros en diferentes provincias del territorio nacional, procediendo los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, en colaboración con otras unidades, a la intervención de 242 kilogramos de cocaína ocultos en diferentes lugares como vehículos 'caleteados', alrededor de 57 kilogramos de hachís, más de 12 kilos de marihuana, 979 gramos de heroína, gran cantidad de pastillas de MDMA, así como más de 554.000 euros en efectivo, doce lingotes de oro, seis armas de fuego, diversas armas prohibidas y simuladas, numerosa munición de 9mm y 36 vehículos.

Como finalización de una de las últimas líneas de investigación que quedaron abiertas, ahora los agentes han intervenido 80 kilogramos de cocaína, dos armas de fuego y 117 cartuchos del calibre 9mm. cerrando por tanto dicha operación policial.