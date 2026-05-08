La Policía realiza nuevas inspecciones en locales de ocio de la zona inglesa de Benidorm (Alicante)

Inspecciones en locales de ocio de la zona inglesa de Benidorm - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha explicado que, junto con agentes de la Unidad Adscrita a la Generalitat Valenciana y la Policía Local, ha realizado con nuevas inspecciones en establecimientos de ocio de la conocida como zona inglesa de Benidorm (Alicante).

El operativo se practicó este jueves por la tarde. En concreto, hubo dos nuevas actuaciones en locales de la calle Gerona de esta "concurrida" zona turística, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

El objetivo es, "además de garantizar la seguridad de los ciudadanos", erradicar la venta y distribución de sustancias estupefacientes en esta zona donde hay "un importante número de establecimientos de ocio nocturno".

La Policía ha apuntado que "estas nuevas actuaciones" dan "continuidad" a la reciente operación policial desarrollada en la zona, en la que fueron detenidas 80 personas por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, cuya posterior investigación permitió desarticular varios puntos de venta de droga al menudeo vinculados a locales de ocio frecuentados por turistas y residentes.

Las inspecciones de este jueves se llevaron a cabo en dos establecimientos distintos a los investigados en la anterior operación policial y, por tanto, no está vinculada a los empresarios detenidos en esa ocasión.

PROPUESTAS DE SANCIÓN

Como resultado de los controles, los agentes tramitaron diversas propuestas de sanción por infracciones administrativas relacionadas con la seguridad y posesión de sustancias estupefacientes. Concretamente, en uno de los establecimientos se levantó un acta por posesión de sustancias estupefacientes y tres por posesión de armas, y por posesión de un espray de defensa y un acta de droga en el otro local.

Por su parte, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional levantó actas por incumplimiento de medidas relativas a la normativa en materia de seguridad y de carácter sanitario en uno de los locales, que resultó sancionado con un acta grave al carecer de seguro de responsabilidad civil, así como por incumplir las medidas de seguridad y sanitarias, según la Policía.

"Este tipo de inspecciones complementan la labor investigadora desarrollada en los últimos meses contra grupos criminales asentados en la zona, detectados a través de operaciones en las que ya se habían intervenido importantes cantidades de droga y material relacionado con esta actividad ilícita", ha apuntado el cuerpo de seguridad.

Así, ha continuado, la operación desarrollada días atrás "se ha hecho extensiva" con la llevada a cabo este jueves. En aquella ocasión, se intervinieron más de 32.000 euros en efectivo, 40 equipos de comunicación 'walkie-talkies', 16 teléfonos móviles, seis esprays de pimienta, un puño americano, dos cajas imantadas utilizadas para la ocultación de droga, además de 23 gramos de cocaína preparada en dosis, dos gramos de éxtasis, 63 gramos de sustancia de corte y dos gramos de marihuana.

Igualmente, la Policía ha subrayado "la estrecha colaboración existente entre los distintos cuerpos policiales implicados". "Esta coordinación, permite intensificar la vigilancia sobre los locales de ocio de la ciudad, al objeto de que se cumpla la normativa vigente para este tipo de establecimientos, tan relevantes para la seguridad de sus asistentes como son los aforos máximos, existencia y vigencia de los seguros de responsabilidad civil, medidas contra incendios o de carácter sanitario", ha agregado.

En este mismo sentido, ha continuado, "las sanciones propuestas por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana a varios empleados de seguridad de los establecimientos, a quienes se les intervinieron esprays de pimienta y defensas de hierro no autorizadas", buscan evitar "posibles acciones violentas en un ámbito tan sensible como es el del ocio nocturno, al mismo tiempo que se orientan a evitar conductas tendentes a facilitar o tolerar el tráfico de drogas en el lugar".

"LABOR POLICIAL"

Finalmente, el cuerpo policial ha recalcado que, "por parte de la Policía Nacional, se tiene conocimiento de que, estas medidas, están siendo bien recibidas por parte de numerosos clientes y vecinos, no solo de esta zona, sino de otras zonas de ocio de la provincia alicantina, que reclaman un entorno de ocio más seguro y libre de este tipo de actividades delictivas, dado que muchas de las intervenciones policiales realizadas en estas zonas están relacionadas con peleas y otros altercados en las inmediaciones de los locales, así como con el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes".

"Con el fin de seguir garantizando la seguridad ciudadana y los derechos de los usuarios del ocio de la ciudad, así como de los vecinos de estas zonas, estas investigaciones y operativos conjuntos se continuarán de modo esporádico en las zonas de ocio de la provincia de Alicante, intensificando así la labor policial de cara a la inminente llegada de la época estival", ha concluido.