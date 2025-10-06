La Policía de Torrent salva la vida de un bebé de pocas semanas con signos de parada cardiorrespiratoria

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Torrent (Valencia) ha logrado salvar la vida de un bebé de pocas semanas que presentaba signos de parada cardiorrespiratoria, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Los hechos se remontan al pasado miércoles, cuando varios familiares del bebé irrumpieron en la Jefatura de Policía de Torrent desesperados porque el menor no respondía y presentaba síntomas de encontrarse sin vida.

Los agentes de servicio reaccionaron de inmediato. Dos policías que se encontraban en funciones extraordinarias y el oficial recibieron al pequeño y comenzaron a realizar maniobras de urgencia para intentar desbloquear sus vías respiratorias.

El bebé, que presentaba un estado cianótico y signos de parada cardiorrespiratoria, logró expulsar flemas tras varias compresiones interescapulares, aunque en repetidas ocasiones volvió a quedar sin respiración, lo que obligó a los agentes a continuar con las maniobras de reanimación durante varios minutos.

Mientras tanto, en el interior de la Jefatura, un grupo numeroso de familiares y allegados, entre la angustia y el nerviosismo, esperaban noticias del pequeño. "La presión de la situación no impidió a los agentes mantener la calma y actuar con determinación para salvar la vida del bebé", han apuntado las mismas fuentes.

Pocos minutos después se personó en el lugar una unidad del SAMU, que continuó las labores de asistencia y consiguió estabilizar al neonato, confirmando que la rápida intervención de la Policía Local había sido "determinante" para evitar un desenlace fatal. El bebé fue trasladado al Hospital General Universitario, donde quedó ingresado en la unidad de vigilancia intensiva.

Ya de madrugada, el oficial de la Policía Local que había participado en el operativo contactó con el padre del bebé, quien confirmó que su hijo se encontraba estable y fuera de peligro. La familia expresó su profundo agradecimiento a los policías locales por su "profesionalidad" y "entrega" en unos momentos tan críticos.

"Este episodio refleja, una vez más, la importancia del trabajo de la Policía Local de Torrent, no solo en materia de seguridad ciudadana, sino también en situaciones de emergencia vitales donde la inmediatez de su actuación marca la diferencia entre la vida y la muerte", han destacado.

EL VALOR HUMANO

La alcaldesa Amparo Folgado ha expresado su "orgullo" y " reconocimiento más sincero" a la Policía Local de Torrent por la "rápida y ejemplar" actuación que ha permitido salvar la vida de un bebé.

"Este episodio demuestra la preparación, la entrega y la humanidad de nuestros agentes, que no dudan en dar lo mejor de sí mismos en los momentos más críticos. Gracias a su profesionalidad, hoy hablamos de una vida que sigue adelante y de una familia que ha recuperado la esperanza", ha subrayado.

"Este suceso refleja no solo la capacidad de reacción de nuestros agentes, sino también la importancia de la confianza que los ciudadanos depositan en la Policía Local. En un momento de angustia absoluta, una familia acudió a la Jefatura buscando ayuda, y la encontró. Esa cercanía, esa disponibilidad permanente y ese vínculo directo con la ciudadanía son valores que nos definen como institución y que hoy han marcado la diferencia", ha explicado la concejala del Área de Seguridad Sonia Roca.