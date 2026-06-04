La Policía de València localiza sano y salvo a un niño de 8 años perdido en el Saler en una excursión escolar

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de València - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha localizado sano y salvo a un niño de ocho años que se había perdido en la Dehesa de El Saler durante una excursión escolar, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado. La alarma saltó este pasado miércoles a las 15.00 horas cuando los profesores del CEIP Lluís Vives de Ontinyent notaron su ausencia y dieron aviso a través del 112.

Guardia Civil y Policía Local de València activaron de inmediato un dispositivo para buscar al menor en los senderos y pinares de la Dehesa. Uno de los agentes de la Policía Local inició una línea de rastreo fuera de las rutas marcadas para abarcar más terreno y escuchó unos "gritos ahogados" tierra adentro.

El policía avanzó entre la maleza, por un paraje abrupto y sin acceso claro, mientras se guiaba por la voz del pequeño. Minutos después estableció contacto visual: el niño estaba desorientado, presentaba arañazos en piernas y manos y se encontraba asustado. El agente lo calmó y mantuvo un diálogo a voces para fijar la posición.

Una vez llegado hasta el menor, lo cargó a hombros y lo evacuó mientras los compañeros abrían paso. Ya en zona segura, se confirmó que el niño solo presentaba lesiones leves. Según ha apuntado la Policía, el niño, entre lágrimas, les intentó dar una moneda "en señal de agradecimiento".