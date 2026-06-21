Policías logran reanimar a un turista alemán que quedó inconsciente en un autobús de Alicante

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Alicante han auxiliado a un turista, un varón, de 64 años de edad de nacionalidad alemana, que había perdido la conciencia mientras se encontraba viajando en un autobús de línea urbano de la capital. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Alicante han auxiliado a un turista, un varón, de 64 años de edad de nacionalidad alemana, que había perdido la conciencia mientras se encontraba viajando en un autobús de línea urbano de la capital.

Los hechos ocurrieron a media tarde del día 12 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional de Alicante observaron a un vehículo de Policía Local interviniendo en un autobús urbano en el que el conductor estaba desalojando a los pasajeros.

Cuando los agentes llegaron a la altura del autobús vieron a los dos compañeros del cuerpo municipal realizando la maniobra de reanimación cardiopulmonar a un varón que se encontraba tendido en el suelo del vehículo.

Rápidamente, los agentes de la Policía Nacional, aprovechando la cercanía a la que se encontraba la Comisaría Provincial de Alicante solicitaron que un agente llevase urgentemente al lugar un Desfibrilador Semiautomático (DESA) que se encuentra en la entrada de las dependencias policiales para realizar una evaluación cardiaca y aplicar, en caso de ser necesario, descargas eléctricas sobre el varón, que se encontraba inconsciente, sin pulso y sin respiración.

Los agentes al tiempo que solicitaron urgentemente la comisión al lugar de los servicios sanitarios, continuaron realizándole al varón la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Un agente de Policía Nacional llegó a la carrera con el Desfibrilador Semiautomático y tras realizar el dispositivo la evaluación cardiaca se le aplicaron hasta tres descargas recomendadas por el DESA combinadas con la reanimación cardiopulmonar que no dejó de ser realizada en todo momento por los agentes.

Una ambulancia del Servicio Vital Básico se unió a los agentes en la reanimación, y tras ocho minutos de reanimación cardiopulmonar, el varón recuperó finalmente los signos vitales, respirando de nuevo y comenzando a tener pulso, haciéndose cargo en ese momento un SAMU que había llegado al lugar cuyos sanitarios comenzaron a tratar al hombre.

Aunque ya había recuperado los signos vitales, y como su estado era crítico, los servicios sanitarios lo estabilizaron por completo y lo trasladaron al Hospital General de Alicante, donde ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Días más tarde, y con el varón ya recuperado, los agentes realizaron una visita al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante donde estuvieron conversando con el varón y su esposa, recibiendo los agentes el agradecimiento por esa rápida actuación.

La Jefatura Superior de Policía recuerda que estos profesionales mantienen "una constante formación" a lo largo de toda su carrera profesional asistiendo a cursos de reanimación cardiopulmonar, así como de uso de desfibriladores, siendo de sumo interés tanto a nivel profesional como personal, consiguiendo así los conocimientos necesarios para poderlos aplicar en caso de urgencia en cualquier momento que se les requiera.