Polo dice que la información del caudal del Poyo de 16.15 a 18.43 el 29O no era relevante: "No hay tiempo de reacción"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo (d), llega a declarar como testigo en el juzgado de Catarroja por la dana, a 19 de septiembre de 2025, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha señalado, preguntado por la ausencia de correos de aumento de caudal en el Poyo el día de la dana entre las 16.15 y las 18.43, que esa información "no es relevante" y ha precisado que se da la de los grandes ríos y no la de los barrancos porque "no hay tiempo de reacción".

Polo se ha expresado de esta manera en su declaración como testigo en la causa que investiga la gestión de la barrancada --que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y causó 229 víctimas mortales-- a preguntas del Ministerio Fiscal sobre la razón por la que desde este organismo no se enviaron correos electrónicos desde las 16.15 horas hasta el 18.43 horas, a pesar de que se superaban los umbrales.

Al respecto, Polo ha aseverado que los umbrales del Poyo "no van así y el umbral de 150 litros cabe perfectamente en el cauce". Ha agregado que el propio plan establece un sistema de seguimiento y que no le compete a la CHJ.

Además, ha abundado en que esa información "no es relevante", al tiempo que ha defendido que durante el período nombrado por el fiscal, la CHJ mandó sucesivos avisos e información que se remiten de modo automático y es "lo relevante".

Cuando el fiscal le ha planteado que, tras la constitución del Cecopi a las 17.00 horas, él debía dar los datos, Polo lo ha rechazado y ha apuntado que se da la información de los grandes ríos y no de los barrancos porque "no hay tiempo de reacción". Y ha incidido en que es un correo "redundante", ya que esa información debe llegarle al Centro de Coordinación de Emergencias por otro lado.

El Ministerio Público le ha vuelto a insistir en quién decide no dar los datos del barranco del Poyo en esa franja horaria y si depende un técnico del SAIH, a lo que Polo ha repetido que "no era relevante esa información porque no había capacidad de reacción a partir de esos datos". Y ha apostillado que la de la presa de Forata era "la única relevante referida a los grandes cauces".

El testigo también ha explicado la diferencia entre el Sistema Automático de Información Hidrológica SAIH --el sistema entero-- y SAIHWIN, una aplicación informática para visualizar los datos.

Seis meses antes de la dana, el Ministerio consiguió que los SAIH de España volcaran todos los datos en el Centro de Hidrográfico Nacional y ahí "tienen información los centros de emergencias autonómicos", ha recalcado.

Durante esta primera parte de su comparecencia, Polo también ha subrayado en que la CHJ no tiene competencias de Protección Civil.

Ha agregado, interrogado por si a lo largo de la mañana de aquel día alguien de Emergencias se puso en contacto con la CHJ para pedirles interpretación de los datos, que contactaron con el coordinador del SAIH, pero ha precisado que los miembros del sistema "no hacen valoraciones, sino que ofrecen datos".

Ha continuado diciendo que la primera petición al CHJ de Emergencias es la convocatoria del Cecopi, que reciben pasadas las 16.00 horas para constituirlo a las 17.00, por lo que sucedía en Utiel.