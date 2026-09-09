El poniente dispara los termómetros durante la pasada noche: Pego alcanza los 37º, Gandia los 36º y Tavernes los 35º

Archivo - Varias personas montadas en bicis, a 10 de agosto de 2022, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viento de poniente ha disparado los termómetros durante la pasada noche y ha provocado que localidades de la Comunitat Valenciana como Pego hayan alcanzado los 37 grados, mientras que Gandia ha anotado 36º y Tavernes de la Valldigna, 35º.

Según datos difundidos por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), otros municipios donde las temperaturas han sido extremadamente altas han sido Dénia y Oliva (36º); Benirredrà y Parcent (35º); Miramar, Potries y Vilallonga (34º); Xàtiva, Cullera y Manuel (33º), y Alcoi, Alzira y Carcaixent (32º).

En general, la noche ha sido "muy cálida", especialmente en el litoral y prelitoral del sur del golfo de Valencia a causa del viento de poniente. De hecho, pasadas las 22.30 horas del martes los termómetros seguían registrando valores de 36-37º en buena parte de la Ribera Baixa, la Safor y el norte de la Marina Alta, con otras muchas zonas de la Comunitat Valenciana rondando los 30-35º.

Además, este martes un total de 550 estaciones de la red de Avamet, el 61 por ciento, superaron los 35º y en 88 estaciones alcanzaron los 40º. Destacan, por ejemplo, los 42,6º de Llocnou d'en Fenollet. Se da la circunstancia de que muchas localidades superaron los registros de la 'ponentà' de septiembre de 2016.

Por su parte, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las mínimas más elevadas se registraron en Carcaixent, Xàtiva y Ontinyent (41,9º), Turís (41,0º), Pego (40,5º), Bicorp (40,1º), Llíria (40,0º), Barx y Jalance (39,7º), Chelva (39,3º), Orihuela (39,2º), Miramar (38,8º), Atzeneta del Maestrat y Villena (37,8º), Oliva (37,7º), Elche (37,6º) y Fontanars dels Alforins (37,5º).