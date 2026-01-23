El Porrat de Sant Blai vuelve del 6 al 8 de febrero a Potries, candidata a Capital Europea de la Cultura

Archivo - El Porra t de Potríes - @ALBERTOGARSAN - Archivo

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Potries, municipio valenciano que ha presentado su candidatura a Capital Europea de la Cultura, ha hecho pública la programación del Porrat de Sant Blai de este 2026, que se celebrará el fin de semana del 6 al 8 de febrero y en el que se prevé la llegada de 10.000 visitantes.

El Porrat de Potries, el más concurrido de la comarca, este 2026 se centra en dar visibilidad a vecinos y vecinas del pueblo que hacen pintura, escultura o cerámica. Una recopilación de sus obras se mostrará en la exposición 'Camins d'art i memòria', que se podrá visitar durante el fin de semana al pueblo. También se dará visibilidad a artistas emergentes y del territorio, como Noé Peiró, que expondrá su obra durante el Porrat.

El alcalde de Potries, Sergi Vidal, ha explicado que "el Porrat de Sant Blai se celebra por tradición, pero también porque es un momento para reivindicar la cultura de nuestros pueblos, los despojos , que también tenemos mucha y de calidad".

"Queremos aprovechar el contexto de nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura para demostrar la fuerza de lo pequeño, de la cultura extraordinaria, de la memoria que cuidamos día a día con mucho de esfuerzo y aprecio para no olvidar quiénes somos y tener claro quiénes queremos ser".

Para Potries, el Porrat "no es solo un escaparate turístico, sino de una manera de entender su pueblo: implicado, comprometido y muy participativo, con voluntariado, Tries Titelles, las asociaciones de fiestas, la parroquia y artistas locales".

Por su parte, la concejala de Cultura, Igualdad y Comercio, Estela Sanchis, ha explicado que "el Porrat de este año sigue la tendencia de una propuesta cultural y artística capitalizada por mujeres y que se abre a la diversidad desde muchos puntos de vista".

La edil ha afirmado que Potríes sigue "apostando por la música para dinamizar el público visitante, con el objetivo que comercios locales, feria, artesanos y mercado gastronómico tengan una repercusión económica positiva". Ha defendido que "se trata de seguir creando economía por medio de la cultura".

Desde la organización han explicado que el Porrat ha ampliado este año su oferta de dinamización cultural con más disponibilidad de turnos para hacer cerámica, las actuaciones de Choriza May y Batecs a la plaza del Ayuntamiento y nuevas visitas guiadas al Museo con teatralización y experiencia sonora.

Potries albergará en 48 horas las actuaciones de d'Abril, La Xica, DJ Trapella, DJ Nerea de Toledo, Modern Choir, El Malecón, la rondalla La Comarcal, la Colla de Cabuts d'Ador, i l'Associació de Dolçainers i Tabaleters de la Safor. Además, antes del fin de semana, Potries acogerá a más de mil niños y niñas, entre jueves 5 y viernes 6, manteniendo la tradicional visita de las escuelas de la Safor.

Durante el fin de semana destaca la programación infantil Dani Miquel, Contes de Calabassa y 'els jocs de fusta'. Se mantienen también la tradicional representación de títeres 'Sant Blai i la seua relíquia' para todos los públicos, la feria de atracciones y los mercados gastronómico y artesano, así como la tradicional reliquia de Sant Blai en la Iglesia.