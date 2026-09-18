PortCastelló cierra en Seatrade Cruise Med tres nuevas escalas para 2028

PortCastelló cierra en Seatrade Med tres nuevas escalas para 2028 - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 18 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Autoridad Portuaria de Castellón ha cerrado su participación en la feria internacional Seatrade Cruise Med 2026 con importantes avances para la consolidación de PortCastelló en el mapa mundial del crucero boutique. Entre los principales hitos conseguidos destaca la confirmación de tres nuevas escalas para el año 2028 por parte de la compañía Marella Cruises.

Estas operativas se suman a la escala previamente negociada para la temporada 2027, lo que afianza la presencia de la naviera en el puerto de Castellón y garantiza una perspectiva de continuidad en el puerto de Castellón, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

El balance del certamen celebrado en Las Palmas de Gran Canaria confirma el interés del modelo portuario de Castellón, que no solo ha captado la atención de las operadoras navieras, sino también la de inversores y agentes turísticos interesados en desarrollar infraestructuras y experiencias sostenibles en el recinto castellonense.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha valorado "muy positivamente" los resultados de la misión comercial. "La presencia en Seatrade Med no solo refuerza nuestras más de 20 escalas ya confirmadas para los próximos dos años, sino que demuestra que el mercado reconoce y quiere el modelo de PortCastelló", ha subrayado.

Ha añadido que Castellón está despertando el interés de inversores y navieras de primer nivel porque ofrece una propuesta "diferenciada, ágil y sin masificaciones, vinculada directamente a la riqueza cultural, natural y gastronómica de la provincia"

SEGMENTO PREMIUM Y DE ALTO VALOR AÑADIDO

Durante las jornadas de trabajo en el foro internacional, la delegación castellonense ha entablado contactos comerciales con compañías especializadas en el segmento premium y de alto valor añadido, entre las que figuran Atlas Ocean Voyages, Mystic Cruises, Scenic Cruises, Aman at Sea, y Seabourn Cruises. Estas firmas han mostrado interés en concretar futuras escalas de crucero orientadas a un perfil de viajero de elevado poder adquisitivo.

Por su parte, la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria, ha destacado el éxito de la presentación del puerto de Castellón en la feria. "Hemos realizado una presentación inmersiva que recrea la experiencia del destino y puesto en valor la combinación de proximidad y diversidad de nuestra ciudad y nuestraa provincia", ha explicado.

La nueva estrategia de PortCastelló presenta la provincia como "una provincia, múltiples mundos por descubrir". El mar Mediterráneo convive con espacios naturales, montañas, pueblos históricos y una gastronomía vinculada al producto local. La cerámica, los cítricos, el aceite de oliva, el vino y la tradición agrícola forman parte de una identidad que el puerto quiere trasladar al pasajero de crucero.

Entre las propuestas se encuentran destinos como Peñíscola, Vilafamés, Onda, Benicàssim, Oropesa y Borriana, así como espacios naturales como el Desert de les Palmes y los paisajes del interior de la provincia.

La oferta se completa con experiencias gastronómicas, culturales, artesanales, de naturaleza, bienestar y estilo de vida, adaptables a diferentes perfiles de pasajeros.