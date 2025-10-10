PortCastelló registra septiembre como su mejor mes de los últimos cuatro años en tráfico de mercancías

CASTELLÓ 10 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El puerto de Castellón ha cerrado septiembre con 1.807.129 toneladas movidas, lo que representa un crecimiento del 21,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, y representa el mejor resultado mensual de los últimos cuatro años.

En el acumulado anual, PortCastelló crece un 3,7% y roza ya los 14 millones de toneladas movidas entre enero y septiembre. El incremento se extiende a todos los tipos de tráfico, destacando especialmente el movimiento de contenedores, con un crecimiento del 24%. Le siguen los graneles líquidos (+6,3%), la mercancía general (+5,1%) y los graneles sólidos (+1%).

Por tipo de mercancía, los graneles líquidos representan el 50,5% del total, los graneles sólidos el 42,8%, y la mercancía general el 6,7%.

El petróleo crudo sigue siendo la principal mercancía movida, con 4 millones de toneladas en lo que va de año y un incremento del 12%. Le sigue el feldespato, con 2,5 millones de toneladas (+12%), y otras mercancías como gasolinas, fuelóleo, cemento, arcillas, caolín, coque, gasóleo y azulejos.

Los principales países con los que el puerto mantiene relaciones comerciales son Turquía, Marruecos, Guyana, Canadá, Egipto, Rumanía e Italia.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que estos resultados confirman la buena salud del puerto y la eficacia de la estrategia comercial que se está impulsando, "centrada en recuperar mercados que se habían perdido como Argelia o Marruecos y en consolidar nuevas rutas logísticas".

Ibáñez ha subrayado además que "PortCastelló vuelve a crecer con paso firme, pasando de la ilusión a la realidad". "Este incremento sostenido demuestra que el puerto está preparado para afrontar los retos del futuro con solidez, diversificación y una visión clara de servicio al tejido productivo y a la economía de Castellón", ha añadido.

El presidente de PortCastelló ha insistido en que el objetivo es que este crecimiento no sea coyuntural, sino estructural, apoyado en la mejora de la conectividad terrestre, la expansión de la dársena sur y la apuesta por la sostenibilidad como ejes de competitividad.