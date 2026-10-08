PortCastelló roza los 15 millones de toneladas movidas y crece un 7,2% en tráfico de mercancías en lo que va de año

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CASTELLÓ 8 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El puerto de Castellón ha registrado en lo que va de año un incremento del 7,2 por ciento en su tráfico total de mercancías en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Este comportamiento supone un aumento de un millón de toneladas y roza ya los 15 millones de toneladas movidas.

El principal motor de este crecimiento es la mercancía general, que crece un 48,7%, y el tráfico de contenedores, que supera ya los 108.000 TEUs movidos en lo que va de ejercicio. Esta cifra implica un crecimiento del 39% en el movimiento de TEUs respecto al año anterior y consolida, sin haber finalizado aún el ejercicio, el mejor registro de los últimos cuatro años. Los países que lideran el movimiento de TEUs con PortCastelló son Marruecos, Turquía, Israel y Egipto.

Las estadísticas reflejan asimismo un comportamiento positivo en el granel sólido, que crece un 9,6%, mientras que granel líquido registra un leve retroceso del 0,4%.

Con estos datos, el granel líquido representa el principal tráfico en el puerto de Castellón, con un 46,9% del volumen total movido, seguido del granel sólido, que supone un 43,7%, y la mercancía general, con un peso del 9,3%.

En cuanto a las mercancías de mayor peso operadas en las instalaciones portuarias desde el mes de enero, destacan, por este orden: petróleo, feldespato, gasolinas, cemento, caolín, fuelóleo y arcillas agrupadas.

Por último, los principales países de relación mercantil con PortCastelló en la actualidad son, por este orden: Turquía, Marruecos, Brasil, Angola y Rumanía.