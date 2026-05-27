Power Electronics recibe el X Premio Conexus en una edición marcada por la proyección internacional

Entrega del X Premio Conexus a Power Electronics - FUNDACIÓN CONEXUS

VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Conexus ha celebrado este miércoles en Valencia el acto de entrega del X Premio Conexus, que este año ha distinguido a Power Electronics en una edición marcada por la innovación tecnológica, la transición energética y la proyección internacional de las empresas valencianas.

La entrega del Premio Conexus ha contado un año más con la colaboración de CaixaBank, cuyo presidente, Tomás Muniesa, ha participado en la entrega del galardón.

El evento ha reunido además a una destacada representación del ámbito empresarial e institucional, con la presencia del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, del presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y del presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, entre otros representantes del tejido económico y empresarial valenciano, según ha informado Fundación Conexus en un comunicado.

El vicepresidente técnico de Power Electronics, Lalo Salvo, ha agradecido el galardón, que "refleja muchos años de trabajo, esfuerzo y visión industrial". "Desde la Comunitat Valenciana hemos construido una compañía con vocación global, participando en proyectos estratégicos que están transformando el sector energético y las infraestructuras del futuro", ha destacado.

Power Electronics es el fabricante líder de inversores solares en Europa, Oceanía y América, y el líder mundial en inversores para almacenamiento energético, ha resaltado Conexus.

Con 38 años de trayectoria, la compañía ha desarrollado más de 3.100 proyectos en 36 países a través de sus divisiones de solar, almacenamiento energético, data centers, movilidad eléctrica e industria. En 2025, la multinacional alcanzó los 150 GW de potencia AC instalada, evitando la emisión de más de 149,25 millones de toneladas de CO2. Con 45 GW de capacidad productiva, Power Electronics se consolida como un referente global en la transformación energética y digital.

El reconocimiento a Power Electronics ha sido respaldado por el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha destacado la trayectoria internacional de la compañía, que "ha puesto a la Comunitat Valenciana en la vanguardia de la digitalización energética".

Pérez Llorca ha trasladado su felicitación a la empresa, a la que ha animado a "seguir llevando a nuestro territorio por todo el mundo y a seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana".

El 'president' ha añadido que la Generalitat está demostrando que sus políticas económicas y fiscales "funcionan", con medidas como la simplificación administrativa y la bajada de impuestos que "atraen inversión e impulsan la economía y posicionan a la Comunitat Valenciana como polo de innovación y empleo".

"MÁS PESO EN LOS DEBATES NACIONALES"

Durante su intervención, el presidente de la Fundación Conexus, Manuel Broseta, ha subrayado que "la Comunitat Valenciana tiene fortalezas suficientes para generar más líderes empresariales como Power Electronics".

"Para ello necesitamos participar con más peso en los grandes debates nacionales, exhibiendo capacidades netamente probadas en nuestro pueblo como la capacidad de dialogar y negociar; la ambición sana y la altura de miras. En Conexus llevamos 15 años trabajando precisamente para construir consensos, tender puentes y situar la voz valenciana donde le corresponde, en pro de una mayor prosperidad de la Comunitat Valenciana y por ello también de España", ha manifestado.

Asimismo, Broseta ha expuesto que "Europa vuelve a entender que sin industria no hay autonomía ni prosperidad". "Y en la Comunitat Valenciana tenemos capacidad real para competir y liderar a nivel global. Por ello es importante reforzar e impulsar nuestra industria y celebrar a quienes sobresalen, arriesgan y abren camino", ha indicado.

Por su parte, el presidente de CaixaBank ha resaltado la importancia de este reconocimiento y de Power Electronics, una empresa que "es un ejemplo de cómo la visión, la capacidad tecnológica y la apuesta por la sostenibilidad pueden convertir a una empresa en referente global".