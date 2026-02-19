El power metal de Primal Fear invadirá el Auditorio Roig Arena el 11 de octubre con su "sonido demoledor" - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La "legendaria" banda alemana de power metal Primal Fear se estrenará en el Auditorio Roig Arena el próximo 11 de octubre en un concierto en el que sus seguidores podrán disfrutar tanto de los himnos de siempre como de los temas más recientes de su esperado álbum 'Domination', ha anuncado la organización en un comunicado.

Con más de 20 años en la escena del metal internacional, Primal Fear "se ha ganado un puesto de honor gracias a su sonido único: riffs demoledores, melodías intensas y energía arrolladora sobre el escenario", remarcan.

Su último trabajo discográfico ha sido aplaudido par la prensa especializada.

Las entradas para el concierto de Primal Fear ya están a la venta en la web www.roigarena.com.