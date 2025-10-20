PP acepta una iniciativa de Vox para diferenciar datos entre población "nacional" y "migrante" en el Plan de Estadística

PSPV y Compromís ven "repugnante" la "rendición total" de los 'populares' ante la ultraderecha: "No solo degrada la política, también las instituciones"

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han aprobado este lunes en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts una propuesta de resolución presentada por esta segunda formación para instar al Consell a que incorpore al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 una serie de "estadísticas diferenciadoras" entre "población nacional" y "población migrante", siempre "en la medida de las posibilidades técnicas y materiales".

En concreto, la formación de Santiago Abascal pide esta distinción en los datos de la contribución neta al Estado del bienestar, la recepción de ayudas, el uso de servicios de urgencias sanitarias, la cantidad de donantes de sangre existentes y el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública, en este último caso también "diferenciando hombres y mujeres y edad".

Durante el debate, la diputada de Vox Teresa Ramírez ha defendido la iniciativa esgrimiendo que en la actualidad "uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad es la entrada sin control y desatada de inmigrantes sin papeles y sin identidad", por lo que a su juicio "es necesario conocer qué esta pasando en la calle". También se ha preguntado "qué problema hay" de pedir estas estadísticas diferenciadas.

Por el contrario, Aitana Mas (Compromís) ha acusado de "aporofobia" a los representantes de Vox y ha denunciado que esta iniciativa es "racista" y "vulnera claramente los derechos humanos". "No sé ni cómo la impresora ha impreso esto, no hay papel que lo aguante", ha afirmado.

"NO ES POLÍTICA, ES IDEOLOGÍA DEL ODIO"

Desde el PSPV, el portavoz de Economía en el parlamento valenciano, José Díaz, en declaraciones remitidas por su grupo, ha denunciado "la rendición total del PP ante la ultraderecha" tras aceptar incluir en el Plan Valenciano de Estadística "indicadores que dividen a la población entre 'nacionales' y 'migrantes' en cuestiones como el uso de la sanidad, las ayudas públicas o incluso la donación de sangre".

"Esto no es política pública, es ideología del odio con sello institucional. El PP ha decidido poner números a los prejuicios de Vox", ha afirmado Díaz, quien ha censurado este "intento descarado de criminalizar a la población migrante y de normalizar el racismo desde el Boletín Oficial". Además, ha acusado al Consell de "pasar de medir la realidad a clasificar personas por origen, como si la estadística fuera un instrumento de control y no de conocimiento".

Por ello, a su juicio, "que el PP acepte diferenciar quién usa la sanidad o quién dona sangre según su nacionalidad es sencillamente repugnante". "Es lo más alejado que se puede estar de una democracia moderna y decente", ha considerado, al tiempo que ha advertido de que esta decisión "rompe los principios básicos de la estadística pública, que deben basarse en la objetividad y la igualdad".

"Con este paso, el PP no solo degrada la política, degrada también las instituciones. Han convertido el Plan Valenciano de Estadística en un manual de prejuicios y sospechas, diseñado para señalar al diferente", ha denunciado el diputado socialista, que ha sostenido que "cada tabla, cada cifra y cada encuesta que el PP haga con esta lógica será una marca más de su vergüenza". "La estadística debe servir para proteger derechos, no para legitimar la xenofobia desde el poder", ha zanjado.