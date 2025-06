El PP admite que le gustaría que la comisión dana avanzara "más rápido" pero recalca: "Hay que cumplir unos mecanismos"

El PSPV acusa a los 'populares' de pretender "investigar" a las asociaciones de víctimas para clasificarlas en "buenas y malas"

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha admitido que le gustaría que la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre en Les Corts Valencianes avanzara de manera "más ágil" y "bastante más rápido", pero ha recalcado que se deben de "cumplir unos mecanismos" para poder iniciar las comparecencias. Mientras, Vox ha denunciado la "doble vara de medir" del Gobierno al pretender no acudir a este foro, el PSPV ha acusado a los 'populares' de pretender "investigar" a las asociaciones de víctimas y Compromís de no querer "que se sepa la verdad".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios al finalizar la reunión de la comisión, que este jueves ha aprobado definitivamente la modificación del plan de trabajo para incluir las comparecencias de las asociaciones de víctimas y la propuesta de calendario presentada por PP y Vox, mientras que ha rechazado las planteadas por PSPV y Compromís, respectivamente.

"Sé que el PSOE está teniendo una semana complicadísima, dura, todos lo sabemos, no me gusta hacer esta entradilla pero creo que es necesario para contextualizar", ha argumentado el 'popular' Fernando Pastor, en alusión al caso Koldo. "Pero eso no concede ni confiere ningún derecho a nadie a mentir o a utilizar el dolor de las víctimas para intentar conseguir algún titular", ha aseverado.

Dicho esto, ha defendido que se ha "limitado a decir" que tienen "curiosidad" en saber por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "su delegada en la Comunitat Valenciana", Pilar Bernabé, "solo se reunieron con tres asociaciones de víctimas" y no con todas. "Es una duda que tenemos y creo que es bueno que se aclare y se nos diga cuál fue el criterio", ha matizado.

Momentos antes, durante su intervención, Pastor ha planteado que al PP le gustaría saber, por "transparencia, rigor y coherencia", cuál ha sido "el criterio" para que el presidente del Gobierno se reuniera hace unas semanas en València "solo con tres asociaciones, cuando tenemos conocimiento de que hay por lo menos 17".

Al margen de ello, ha defendido la manera en la que han procedido de cara a invitar a las asociaciones de víctimas a comparecer en la comisión, para que lo hagan de forma voluntaria: "No se obliga a nadie, se les invita a que vengan, ese es el criterio del PP". Es más, ha valorado que los 'populares' han incluso "ampliado" a que puedan acudir asociaciones de víctimas afectadas y damnificadas y ha denunciado las "mentiras que salen de la boca" de los socialistas.

"Debemos ser excesivamente y extremadamente escrupulosos y el PSPV y Compromís están utilizando desde el minuto uno a las víctimas y eso no es bueno", ha expuesto, por lo que ha pedido a ambas formaciones "que busquen titulares en otra parte".

LA COMISIÓN "NACE MAL SI EL GOBIERNO NO COMPARECE"

Al margen de ello, ha insistido en advertir de que si los representantes del Gobierno de España no acuden a comparecer va a resultar "muy difícil" que la comisión "pueda sacar conclusiones coherentes, importantes y haga un dictamen sensato". "Nace mal si el Gobierno no comparece", ha alertado. "Tendrá conclusiones erróneas, vacías y sesgadas", ha agregado.

Preguntado por si el PP ha invitado a las asociaciones de víctimas a comparecer, Pastor ha matizado que el Grupo Popular no "invita a nadie" porque es la mesa de la comisión quien lo hace: "Nosotros le hemos facilitado al listado oficial de la Conselleria de Justicia del registro de entidades de víctimas, damnificados y afectados".

Dicho esto, ha admitido que le gustaría que "fuese la cosa más ágil y más rápida", pero ha recalcado que hay que cumplir "los mecanismos de la casa", independientemente de que al PP "le gusten más o menos". "Pero no le corresponde a Fernando Pastor invitar a las asociaciones, le corresponde a la Cámara, y la Cámara tiene sus mecanismos, su reglamento y sus maneras de proceder", ha justificado.

"DOBLE VARA DE MEDIR" DEL GOBIERNO

Desde Vox, José Mª Llanos también ha defendido que se incluyan a todas las asociaciones de víctimas y damnificados y no solo "las tres con las que se reúne Pedro Sánchez" o "las dos que le interesan a Compromís", y ha cuestionado las propuestas de calendario presentadas por los partidos de izquierda. "Había otros que querían dos reuniones a la semana, algo completamente impensable", ha sostenido.

Además, ha hecho hincapié en que este jueves durante la comisión ha ocurrido "algo surrealista, casi berlanguiano", que es que el PSPV ha votado en contra de ampliar la documentación relativa a los trayectos de los vehículos oficiales de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, el día de la dana. "No quiere que sepamos dónde estaba", ha denunciado.

A su juicio, esta es "la doble vara de medir de un Gobierno corrupto y traidor" y "con tentáculos también en la Comunidad Valenciana". Frente a ello, ha defendido que su partido quiere "descubrir la verdad, que los valencianos tengan toda la información y que la recuperación salga adelante".

"ASOCIACIONES BUENAS Y MALAS"

Por el contrario, José Muñoz (PSPV) ha censurado el "paso más en la indignidad política" dado por el PP, que "desde el primer momento intentó evitar que las víctimas de la dana comparecieran" en la comisión, y ha acusado a los 'populares' de pretender "investigar a las asociaciones", algo "muy grave". "Lo que consigue el PP es, en lugar de investigar qué ocurrió el 29 de octubre y, por tanto, lo que hizo y lo que dejó de hacer Carlos Mazón, investigar si hay asociaciones de víctimas buenas y malas", ha advertido.

A su juicio, la afirmación de Fernando Pastor (PP) durante la comisión está "absolutamente fuera de lugar" y ha confiado en que sea "reprendida" por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. "Ahora el PP da un paso más y a investigar a las asociaciones de víctimas, criminalizándolas", ha insistido. Ante esta situación, ha prometido "estar enfrente" y no permitir esta situación y ha recalcado que lo que necesitan estos colectivos es "respaldo, empatía y ayuda".

E Isaura Navarro (Compromís) ha denunciado que el PP y Vox pretenden que no empiecen las comparecencias, "especialmente las de las asociaciones de víctimas de verdad". "No quieren que se sepa ni qué ocurrió ni dónde estaba Mazón ni por qué, en una situación de emergencia, tantas llamadas no se atendieron y no se movilizaron recursos", ha criticado, al tiempo que ha reprochado a ambas formaciones que no quieran "que se sepa la verdad" del 29 de octubre.

Tras la celebración de la comisión se ha reunido la mesa de la comisión, que ha acordado que las comparecencias arranquen el próximo 1 de julio, antes de la finalización del actual periodo de sesiones, con las declaraciones de técnicos y expertos, mayoritariamente de ingenieros, dado que todavía no se ha podido citar a las asociaciones de víctimas al no disponer de todos los datos para poder contactar con ellas y remitir las invitaciones. El PSPV y Compromís habían reclamado que estos colectivos fueran los primeros en comparecer.