El PP de Alicante entrega al juzgado de Les Naus un escrito en el que acusa de mentir a un excompañero de gobierno

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP del Ayuntamiento de Alicante ha entregado al juzgado que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus un escrito de alegaciones en el que acusa al exconcejal de Patrimonio Toni Gallego de mentir en su declaración como testigo el pasado miércoles ante la magistrada que instruye la causa. Además, ha instado al órgano judicial a "valorar la eventual existencia de indicios de un posible delito de falso testimonio" de este exedil.

Para ello, ha aportado, igualmente, un informe del Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital del consistorio alicantino para tratar de desmentir la testifical de Gallego, que formó parte del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) hasta que dimitió como concejal en junio de 2025. Según han informado en un comunicado fuentes 'populares', el escrito se ha presentado "a primera hora de este viernes".

Gallego ratificó, durante su declaración como testigo ante la jueza que investiga las adjudicaciones de estas VPP, su comparecencia en la comisión de investigación sobre Les Naus constituida en Les Corts Valencianes.

Allí dijo que la exconcejala de Urbanismo con el PP Rocío Gómez le pidió "tres o cinco minutos antes" del pleno del Ayuntamiento de julio de 2024 que contestara en su lugar a una pregunta que formuló Compromís sobre el residencial, donde, según reveló el exedil, ella le dijo que "tenía una casa". En julio de 2024, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que antes ostentaba Gómez.

"COMPLETAMENTE FALSO"

El PP municipal ha afirmado que "tal extremo resulta completamente falso, dado que dicha designación no fue ni a petición de la señora Gómez ni cinco minutos antes del inicio de la sesión plenaria", y ha sostenido que así lo "corrobora" el informe del Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital.

Por todo ello, "y a la vista de las contradicciones e inexactitudes puestas de manifiesto en relación con la declaración testifical referida por el señor Gallego el pasado 30 de septiembre de 2026", insta al juzgado "a valorar la eventual existencia de indicios de un posible delito de falso testimonio, previsto en los artículos 458 y siguientes del Código Penal, acordándose, si se estimase procedente, la formación de la correspondiente pieza separada o la deducción de testimonio para la depuración de las responsabilidades penales que pudieran derivarse".

"REUNIÓN DE GRUPO"

Junto a este escrito de alegaciones, el grupo 'popular' ha aportado al juzgado ese informe del Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital, que según esta formación, demuestra "indubitadamente" que "Gallego sabía desde la reunión de grupo, y se le ratificó mediante correo electrónico con la planilla del pleno del grupo, que era él mismo quien contestaría a la pregunta el día previo a la sesión plenaria, es decir, el 24 de julio de 2024". Según el PP, las intervenciones "ya se habían decidido con días de antelación en la reunión preparatoria".

"Nunca se planteó otra opción, ni que fuera la señora Gómez", añade el escrito firmado por la portavoz del grupo 'popular', Mari Carmen de España. De acuerdo con el PP, ese informe "también acredita que el citado correo fue remitido tanto a Gallego como al resto de concejales" del PP y ha negado que "todo el gobierno de Barcala" supiera que esa pregunta la iba a contestar la exedil de Urbanismo, que es una de las 15 personas investigadas actualmente en la causa judicial por Les Naus.

Desde el PP han aseverado que "el escrito se remite a los correos electrónicos mantenidos entre Gallego, la jefa de Servicio de Patrimonio y el responsable de la cooperativa de viviendas" para destacar que "el señor Gallego tenía la respuesta a su pregunta una hora antes del inicio de su intervención y que, para que dicha pregunta fuera contestada, la jefa de Servicio tuvo que solicitarle con anterioridad al responsable de la cooperativa que le suministrara la información".

Además, han agregado que "en la propia contestación de la funcionaria se disculpa por la tardanza en obtener la respuesta" y que en "dicho correo" puede leerse "gracias por la espera". Según los 'populares', "se refuerza la tesis de que el señor Gallego sabía desde el día de antes de la sesión plenaria que él respondería la pregunta".

Desde el PP han abundado en que "el correo con la contestación de la jefa de Servicio fue directamente remitido al señor Gallego y no a la señora Gómez" y en que "ello evidencia que no pudo haber un cambio de última hora si ya fue el señor Gallego quien solicitó a la jefa de Servicio de Patrimonio la contestación a la misma".

Del mismo modo, los 'populares' resaltan que en el vídeo de ese pleno de julio de 2024 "se aprecia" cómo Gallego "lee directamente de su 'tablet' la respuesta preparada por la jefa de Servicio y que le remitió por correo electrónico".

INFORME: "TONI"

En el informe que el PP municipal ha remitido a la jueza, al que ha tenido acceso Europa Press y que firma el jefe del Servicio de Innovación, Informática y Agenda Digital, se indica que De España solicitó este jueves 1 de octubre la elaboración de un dictamen que certificara varios aspectos "sobre ese correo remitido el 24 de julio de 2024" con el asunto "planilla pleno 25-07-2024".

Concretamente, le reclamó que certificara "la remisión de dicho correo así como su fecha y hora de envío", "cuáles fueron los correos a los que se remitió" y "la existencia del documento adjunto así como su contenido".

El informe, con fecha de este viernes 2 de octubre, consta de seis páginas y en él se precisa que ese correo "fue enviado el miércoles" 24 de julio de 2024 a las 19.30 horas en copia oculta a varios destinatarios, entre los que se encuentran ediles del equipo de gobierno, incluidos Gallego y Gómez.

También se incluyen en un "anexo fotográfico" tres imágenes de esa "planilla" que se envió como documento adjunto, encabezado por el título "iniciativas pleno ordinario del 25/07/2024", donde, según se puede observar en esas tres capturas, se detallan en tres columnas diferentes el "asunto", el nombre del concejal "ponente" y el "voto" --para los puntos que se tuvieran que votar--.

Así, según una de las capturas adjuntadas en el informe, en esa "planilla" del PP del pleno figura "Toni", es decir, el exconcejal de Patrimonio Toni Gallego, como "ponente" del equipo de gobierno para responder a la pregunta que formuló Compromís sobre "el proceso de adjudicación" de las VPP.

Esta documentación también ha centrado parte de la última sesión de la comisión del Ayuntamiento sobre VPP, celebrada este viernes, en la que los grupos políticos han expuesto sus conclusiones y no se ha logrado un acuerdo para aprobar un dictamen conjunto.