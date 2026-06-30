PP asevera que "la Sánchez-dependencia" de Morant es "tóxica" para el PSPV: "Todo su entorno, sentado en el banquillo"

Imagen del síndic del PP, Nando Pastor. - PPCV

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha afirmado que "la Sánchez-dependencia" de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, "empieza a ser tóxica para su entorno".

"La sanchista Morant ya no sabe dónde meterse porque todo su entorno está sentado en el banquillo tras haber procesado hoy el juez a su número dos en el PSPV. Empieza a no ser un problema de mala suerte, sino de malas compañías. Primero fue su número dos en las listas, José Luis Ábalos; luego quien la impuso a dedo en el PSPV, Santos Cerdán; a continuación, su enjoyado padre y guía espiritual, Zapatero; y ahora su número dos, Vicent Mascarell. Todo su entorno, sus avalistas, ya están en el banquillo o en la cárcel", ha explicado.

En concreto, este martes la sección de Instrucción Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de València ha acordado incoar procedimiento abreviado al secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, por un presunto delito de calumnias, al atribuir al PP unos daños en la sede socialista en la capital del Túria, que fue vandalizada en julio del pasado año.

El síndic del GPP ha señalado que "el PSPV está desnortado, falto de proyecto y sin ninguna idea más allá del insulto y el ataque". "Morant --ha remarcado-- se ha convertido en la abogada de las causas perdidas, con una lista cada vez más interminable, defendiendo un día a Begoña, otro al hermano, a Zapatero y, lo que es peor, arrastrando al PSPV al abismo al ser la federación socialista más sanchista de toda España. Su silencio es siempre atronador porque no da ninguna explicación de porqué eligió gente tan tóxica a su alrededor".

Para Nando Pastor, "es comprensible que Diana Morant tenga prisa por autoproclamarse candidata porque todos sabemos que depende al cien por cien de un inestable Sánchez". "Está ahí por su voluntad y cuando caiga Sánchez, ella también caerá sin remedio. Su liderazgo es postizo y todos sabemos que los socialistas valencianos no la quieren porque ven con preocupación un cada vez más posible sorpasso de Compromís".

Este mismo martes también, el PSPV ha aprobado el calendario del proceso de primarias mediante el que la militancia elegirá a la persona que encabezará la candidatura socialista a la presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027. El pasado sábado, en el Comité Federal del PSOE, Morant anunció que, tan pronto como se aprobara el calendario de primarias, tiene la intención de presentarse con el objetivo de ser "la primera presidenta de la Generalitat Valenciana" que salga de los comicios autonómicos.