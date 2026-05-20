El PP, "completamente convencido" de que este miércoles habrá acuerdo con sindicatos docentes para desconvocar la huelga

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, se reúne con los sindicatos del ámbito educativo, a 18 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PP valenciano se ha mostrado "completamente convencido" de que este miércoles finalmente se logrará alcanzar un acuerdo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos para desconvocar la huelga indefinida en la educación no universitaria y ha puesto en valor que el departamento de dirige Carmen Ortí está "poniendo toda la carne en el asador para que sea así", todo ello "en beneficio de la comunidad educativa, las familias, los profesores y los alumnos".

Mientras, el PSPV ha censurado que el Consell liderado por Juanfran Pérez Llorca "no sabe negociar y no entiende el diálogo", Compromís ha considerado sintomático que a la consellera "ahora le vengan las prisas" para firmar un acuerdo, mientras que Vox ha considerado que Ortí "poco más puede hacer" y ha acusado a los sindicatos de "utilizar como rehenes" a los alumnos para lograr unas exigencias que el Botànic "negó en cinco ocasiones".

Así lo han expresado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts momentos antes de comenzar el pleno. La Conselleria de Educación presentó este martes a los sindicatos docentes una propuesta de mejoras que considera definitiva y ha emplazado a las organizaciones a decir si la aceptan o no hoy miércoles a las 17.00 horas.

Sin embargo, algunas organizaciones sindicales han lamentado el poco tiempo para realizar la consulta al profesorado. STEPV, CCOO y UGT --tres de los convocantes de la huelga-- han lanzado esta mañana una encuesta y esperarán a las 15.00 horas para decidir, según las respuestas obtenidas, si acuden a o no a la cita de las cinco.

De un lado, el síndic del PP, Nando Pastor, ha valorado que por parte del Consell "se está poniendo toda la carne en el asador para que haya solución y acuerdo" y ha reivindicado: "Creo que nunca hemos conocido una propuesta que sitúe el nivel salarial del profesorado valenciano a la cabeza de España, solo por detrás de Navarra y del País Vasco, si no nos fallan los datos".

Según ha resaltado, es "la primera vez que ocurre en la democracia valenciana" y ello quiere decir "que el acuerdo está cerca". Además, ha puesto en valor que la Conselleria de Educación haya sido capaz de ello, también de establecer de manera "gratuita y universal" la educación de 0 a 3 años, pese a la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. También ha destacado que en la presente legislatura hay 8.000 docentes más de los que tenía el Botànic.

"NO QUIEREN QUE ESTO ACABE"

"Estamos delante de unas reivindicaciones que durante ocho años no fueron atendidas en cinco ocasiones y nosotros sí que estamos sentados ahí, negociando todos los días, poniendo toda la carne en el asador para que la comunidad educativa tenga el mejor trato posible por parte de la administración valenciana", ha apostillado.

Dicho esto, ha señalado que quienes "hoy están aquí criticando, el Partido Socialista y Compromís, son los únicos que no quieren que esto acabe". "Ellos también están poniendo toda la carne en el asador para que no haya acuerdo, eso lo sabemos. Ellos son felices así, ellos trabajan así, ellos siempre con la desgracia, con los problemas y con los líos, es donde se encuentran a gusto. Nosotros no y ellos son los que están intentando que no haya acuerdo", ha enfatizado.

"UTILIZANDO COMO REHENES" A LOS ALUMNOS

Mientras, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha denunciado que con la huelga educativa "se está vulnerando el derecho de los alumnos" en sus exámenes de fin de curso y, según él, "se les está utilizando como rehenes" para lograr unas exigencias que el anterior gobierno del Botànic "negó en cinco ocasiones".

Ha defendido que Conselleria de Educación es "proclive" a intentar llegar a una solución, que ha confiado en que llegue pronto, y ha asegurado que Ortí "intenta poner toda su voluntad" para ello y "poco más puede hacer".

"CRIMINALIZAR A LOS DOCENTES"

Sin embargo, desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha trasladado el apoyo de los socialistas a la comunidad educativa en el octavo día de huelga indefinida, frente a "un Consell incapaz de llegar a un acuerdo y que está intentando criminalizar a los docentes basando todas sus reivindicaciones en la subida salarial".

Muñoz ha afirmado que la consellera de Educación, Carmen Ortí, "no sabe negociar y no entiende el diálogo". Es más, ha sostenido que es "peor" que su predecesor -el actual titular de Hacienda, José Antonio Rovira- y eso que "era complicado".

Y ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que esté "huyendo de la negociación" con los sindicatos docentes al "no dar la cara" y no sentarse en las mesas de negociación, cuando "él dice que es el señor diálogo". A pesar de todo ello, ha deseado "que más pronto que tarde llegue un acuerdo".

"LO QUE NO PODÍA SER LA SEMANA PASADA, AHORA SÍ"

Finalmente, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha felicitado de nuevo a la comunidad educativa por la convocatoria de huelga y ha valorado como "significativo" que se haya tenido que llegar a esta situación para que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la consellera de Educación, Carmen Ortí, se hayan "puesto en marcha para avanzar posiciones". "Lo que no podía ser la semana pasada, después de la huelga y la manifestación histórica del viernes, resulta que ahora sí que podía ser", ha incidido.

Por ello, ha transmitido su "total felicitación" por la huelga educativa, se ha mostrado "orgulloso de esa gente que ha salido a defender sus derechos" y ha mostrado "absoluto respeto" a la decisión que adopten los sindicatos educativos este miércoles, al tiempo que ha afeado a la titular de Educación que ahora "le vengan las prisas".

"Es sintomático la prisa de la consellera, que hoy solo puede esperar hasta las cinco de la tarde, cuando ha estado meses tumbada a la bartola, ella y el infame del conseller --ahora de Hacienda y antes de Educación, José Antonio-- Rovira sin pegar ni un solo paso adelante y permitiendo que cada vez más la educación pública se deteriorara", ha señalado.