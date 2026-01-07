El PP confía en llegar a acuerdos con el resto de grupos de Les Corts sobre "cuestiones importantes" para la Comunitat

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat valenciana, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha confiado en poder "sentarse en una mesa" para dialogar y llegar a acuerdos con el resto de grupos parlamentarios de Les Corts sobre "cuestiones importantes para los valencianos" que "muchas veces no tienen color político" y ha llamado a "dar ejemplo" y atender el "ofrecimiento" realizado por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

En caso de hacerlo, ha valorado, "de verdad estaremos haciendo las cosas bien, que es lo que espera la sociedad valenciana en general de nosotros". "No esperan otra cosa, no esperan que nos demos más tortas, no esperan que estemos todo el día a la greña, esperan de verdad que los políticos seamos capaces de poner algo de luz en el camino, de lo que son los problemas a las soluciones, a los problemas del día a día de los valencianos", ha señalado, en declaraciones a los medios este miércoles.

Pastor ha valorado los "cuatro ejes fundamentales" que ha reivindicado Pérez Llorca para este inicio del curso político: una financiación justa, los sectores productivos, las políticas hídricas y continuar trabajando para solucionar el problema de la vivienda. A su juicio, todos ellos "no tienen color político" puesto que, por ejemplo, la reivindicación de la financiación "puede ser de izquierdas, de derechas, de centro, de lo que quieras, pero es necesaria".

En materia de vivienda, ha reclamado al Gobierno de España que se sume al plan Vive impulsado por la Generalitat, una herramienta "que funciona" y está demostrando que "no es un invento" y que da "resultados". Sin embargo, ha augurado que "el ambiente" por parte de la oposición "no es exactamente el mismo" y ha cargado contra la líder del PSPV, Diana Morant, por haber "dicho de entrada que no quiere ni sentarse a hablar y a tratar de llegar a acuerdos" sobre la renovación de los órganos estatutarios.

"Espero que eso no sea doctrina, carácter ni personalidad, espero que haya sido un desliz y espero que eso se pueda desbloquear por el bien de todos los valencianos, que al final son los que sufren nuestras malas políticas", ha aseverado.

"SI HAY QUE LLAMAR A LA PUERTA, SE HACE"

Respecto al "diálogo" al que ha apelado Llorca desde su toma de posesión, y preguntado por si ha llamado a los síndics del PSPV y Compromís, Pastor ha matizado que ha realizado ofrecimientos a través de los medios de comunicación y "más público que eso no hay nada", aunque ha indicado que, "si esto se trata de llamar a una puerta, no hay ningún problema en hacerlo": "Por la forma no nos van a pillar, lo importante es el contenido. Si hay que llamar a una puerta y pedir por favor, se hace y sin ningún problema".

Dicho esto, el síndic del PP ha replicado que hay "el mismo camino de esta puerta a la del señor --Joan-- Baldoví, que de la del señor Baldoví a esta". "Tampoco ha habido aquí nadie. Nosotros sí que hemos hecho el ofrecimiento en público; ellos, ni el ofrecimiento ni han recorrido el pasillo", ha sostenido.

Sobre las críticas del PSPV y Compromís a la "inactividad" de Les Corts, donde el nuevo periodo de sesiones no comenzará hasta el 9 de febrero, Pastor ha matizado que el hecho de que no haya actividad parlamentaria "pura y dura" no quiere decir que los políticos "no trabajen", puesto que son cosas "completamente diferentes". "Hay algunos que incluso habiendo plenos no trabajan, no tienen nada que ver", ha deslizado.

No obstante, como ejemplo de la actividad de Les Corts, ha señalado que estos días las comisiones "trabajan aunque no se reúnen y van generando contenido para las mismas" y ha considerado que "hay cuestiones que hay que explicar también, porque si no parece que aquí se está de vacaciones y no es así". Además, ha incidido que recientemente todos los consellers han comparecido ante el pleno para dar cuenta de su programa de gobierno.

ESTATUTO DE 'EXPRESIDENTS' Y 'WHATSAPPS' DE FEIJÓO Y MAZÓN

Respecto al debate que Compromís quiere volver a poner encima de la mesa sobre el estatuto de los 'expresidents' para quitar los "privilegios" a personas que "no se los merecen" como Carlos Mazón, el síndic del PP ha afirmado desconocer la propuesta formulada por el síndic de la coalición, Joan Baldoví, por lo que ha rechazado "opinar de algo que no conozco", ya que sería una "temeridad". "No me sé ni qué privilegios o no privilegios o derechos" tienen, ha asegurado.

Mientras, sobre los mensajes de WhatsApp que intercambiaron el exjefe del Consell Carlos Mazón y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el día de la dana, Pastor ha considerado que sobre este tema "prácticamente se ha dicho todo" y se conoce "lo que han dicho y que no han dicho los responsables del PP".

Sin embargo, ha señalado que no ha visto los mensajes del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la exministra Teresa Ribera o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quienes tenían "responsabilidades y muchas en la materia".

Se trata, ha indicado Pastor, de una "invitación" a los responsables socialistas: "Con la misma más transparencia y la misma exigencia de luz y taquígrafos que tienen para los demás, para los que ya lo han hecho, podrían hacerlo también si no tuviesen nada que ocultar".

Preguntado por el calendario de la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, ha esgrimido que es la mesa de la misma quien lo marca. Y sobre la comparecencia de las asociaciones de víctimas de la dana en este foro, ha evitado hablar de un tema "tan sensible" y ha afirmado que no quiere convertirse en "portavoz" de las mismas ni utilizarlas como "arma arrojadiza" como han hecho "otros grupos". "Cuando las víctimas quieran venir a declarar, solo tienen que decirlo", ha zanjado.

REUNIÓN DE SÁNCHEZ CON JUNQUERAS

Por otro lado, en un comunicado posterior, Nando Pastor ha alertado del "peligro para los intereses de la Comunitat Valenciana" ante la próxima reunión prevista entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. "Siempre que el Gobierno y ERC se sientan a hablar de lo suyo, de sus acuerdos y de sus problemas internos, los intereses de los valencianos salen mal parados", ha avisado.

Ante este encuentro, ha exigido a Sánchez que "no vuelva a poner en juego a la Comunitat Valenciana para salvaguardar su continuidad política". "No queremos que la Comunitat Valenciana sea moneda de cambio para la continuidad de Pedro Sánchez en el poder", ha sostenido, y ha reclamado al líder del Ejecutivo central que cualquier negociación con ERC "no se haga a costa de los derechos, las oportunidades y el futuro de los valencianos".

Al respecto, ha asegurado que la región "arrastra graves desequilibrios en materias clave como la financiación autonómica, las inversiones del Estado o las infraestructuras" y ha señalado que "cada cesión al independentismo catalán suele traducirse en menos recursos y menos atención para nuestra tierra". Por ello, ha pedido a Sánchez que "no utilice a los valencianos para resolver sus líos y enredos" con ERC.