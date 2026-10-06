El PP confía en ser "el primer partido" el 29N, PSPV está seguro de que gana Sánchez y Vox quiere "muchos más" diputados

Junta de síndics, este martes en Les Corts - José Cuéllar / CORTS

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP valenciano confía en ser "el primer partido en España y la Comunitat Valenciana" en votos en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, mientras que el PSPV está convencido de la victoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Vamos a ganar y a poder gobernar y la Comunitat tendrá mucho que ver en esta victoria". Mientras, Vox aspira a mejorar sus resultados y conseguir "muchos más diputados" que en los anteriores comicios de 2023.

Así lo han trasladado los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en Les Corts, en ruedas de prensa tras la junta de síndics este martes, preguntados entre otras cosas por cómo afrontan el proceso de confección de listas de cara a la convocatoria electoral anunciada este lunes por el presidente del Gobierno.

Desde el PP, Nando Pastor, cuestionado por si esta circunstancia abriría las puertas a acometer cambios en el Consell, ha contestado que tanto "por prudencia" como "por competencia" esa cuestión no la sabe "responder". Seguidamente, ha cargado contra el PSPV por la posibilidad de que el ministro de Transportes encabece la lista del PSOE por Alicante: "Como alicantino, esperaba algo más que nos enviasen a Óscar Puente, que es bastante antipático, agresivo verbalmente y maleducado".

Además, ha sostenido que los socialistas alicantinos "merecían algo mejor en sus listas que Puente", al tiempo que ha asegurado que ha "leído" en algún medio que "se baraja la posibilidad" de que la también ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, encabece la lista del PSOE por Valencia. "Todavía no se ha ido, la cesarán los españoles el 29 de noviembre", ha augurado el portavoz 'popular'.

"Me pregunto si esta mujer, esta líder, va a tener algún día tiempo para dedicarse a la Comunitat Valenciana, si va a ser su prioridad política, porque está en todas las salsas menos en la que tiene que estar", ha argumentado Pastor.

EN EL PP "TODOS LOS NOMBRES SON BUENOS"

Mientras, sobre las expectativas electorales del PP, ha confiado en seguir siendo "el primer partido de España y de la Comunitat Valenciana". Y preguntado por las listas de su formación, ha afirmado que el "problema" en su partido es que "todos son buenos", porque los 'populares' tienen una "cantera tan buena en todos los niveles". "En el partido ganador, todos los nombres son buenos. No tenemos a un Óscar Puente", ha replicado.

Y sobre la ratificación del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el síndic del PP ha insistido en que el jefe del Consell "no está en el cálculo político ni en ninguna de estas historias", sino "trabajando" por los valencianos. "Su día a día no va con historias de cuándo 'Génova' o no, de si el calendario lo hace de una manera o de otra, está preocupado por los problemas que afectan a los valencianos", ha defendido.

De hecho, ha garantizado que Llorca está "completamente tranquilo" ante este asunto y ha apuntado que 'Génova' con la designación de los candidatos a las elecciones autonómicas "lleva sus tiempos y tiene su calendario". "Los que sí están preocupados son los de enfrente", ha afeado al PSPV, al tiempo que ha remarcado que "cada día que pasa" ve más al PPCV como "partido de gobierno" y a Llorca como 'president'.

VOX NO TIENE "NERVIOS"

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha asegurado que su formación no tiene "nervios" ante la confección de las listas para el 29N, como sí los tienen a su juicio "otros partidos". "A nosotros lo único que nos importa es defender nuestro programa, el mismo de siempre, el mejor para los valencianos y todos los españoles", ha expuesto, a la vez que ha garantizado que Vox tendrá "las mejores candidaturas" para llevar adelante su programa.

Cuestionado sobre si repetirán Ignacio Gil Lázaro o Carlos Flores como cabezas de lista por Valencia, Llanos ha indicado que en este momento en "lo único" que confían es en obtener "muchos más diputados". "Serán los candidatos más adecuados", ha prometido.

Dicho esto, también ha centrado sus críticas en la socialista Diana Morant. "Tenemos una ministra candidata que no sé si es más ministra o candidata, aunque de ministra bien poco, porque mejor que no hubiera hecho nada", ha señalado sobre la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Preguntado por si cree que, tras las elecciones del 29N, habrá un gobierno de derechas a nivel nacional, el síndic de Vox ha asegurado que él desea que el país tenga "un gobierno de Vox" porque, a su juicio, "España está muy mal, en la indecencia ante el mundo entero y en la miseria" a causa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha bautizado como una "mafia organizada".

"Deseo y confío en que haya un gobierno fuerte de Vox, y luego ya los españoles decidirán si es compartido", ha insistido Llanos, que se ha mostrado convencido de que este hipotético ejecutivo "será también positivo para la Comunitat Valenciana, para todas las regiones de España". Lo que sí ha garantizado es que "nunca va a haber un gobierno de Vox con el PSOE".

Y sobre si ese gobierno reformaría el sistema de financiación autonómica, Llanos ha vuelto a reivindicar que Vox quiere uno "que iguale y que sea equitativo para todas las regiones" y ha rechazado "parches" y el "café para todos", porque el actual "ha fracasado, es fallido". "¿Con un gobierno de Vox cómo se aplicará? Mucho mejor", ha zanjado.

EL PSPV: "VAMOS A GANAR LAS ELECCIONES"

Y desde el PSPV, José Muñoz se ha mostrado convencido de la victoria del PSOE de Pedro Sánchez el próximo 29 de noviembre y de que el actual presidente podrá seguir gobernando, a la vez que ha puesto en valor que la Comunitat Valenciana "tendrá mucho que ver en esa victoria". "Este país va a volver a votar por un gobierno progresista", ha reivindicado.

Dicho esto, ha contrapuesto el modelo del PSOE a la "agenda oculta" y "ultra" del PP y Vox, que pretenden "privatizar las altas médicas" o desmontar el sistema de pensiones, en definitiva, impulsar un "retroceso de derechos y libertades". "Tienen miedo de que los ciudadanos conozcan lo que quieren hacer, ni más ni menos", ha señalado sobre estas dos formaciones. Ante esta situación, ha llamado a "defender y explicar" el programa de gobierno de los socialistas.

Sobre las listas electorales y si el PSPV se plantea ir junto al resto de la izquierda al Senado, Muñoz ha emplazado en el primer caso al Comité Federal fijado para el 17 de octubre y, respecto al segundo, ha asegurado no tener "más información" por ser una cuestión "orgánica". "Cualquier militante socialista en una lista es un magnífico representante del PSOE", se ha limitado a afirmar.