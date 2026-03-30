El PP critica que la "mejor baza" de Compromís para València sea Oltra, "alguien que debe sentarse ante la justicia"

Archivo - Juanfran Pérez Llorca y Laura Chulià - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha criticado que la "mejor propuesta" y la "mejor baza" de Compromís para la alcaldía de València sea "precisamente la de alguien que debe de sentarse ante la justicia para dar explicaciones y asumir responsabilidades" como es la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, aunque ha indicado que la coalición es "libre designar a quien quiera" para esta candidatura.

En declaraciones a los medios este lunes, la parlamentaria 'popular' ha recalcado que su partido siempre ha "respetado cualquier procedimiento inicial" y lo seguirán haciendo, pero ha garantizado que una persona como Oltra "nunca sería candidata del PP en una situación con la que se encuentra".

"La realidad es que la situación procesal de la señora Oltra dice que va a tener que sentarse en el banquillo en poco tiempo" por "supuestamente encubrir abusos a menores que ella misma tenía que estar tutelando como vicepresidenta y como consellera", ha recalcado.

Preguntada por si en el PP están "nerviosos" ante el anuncio de Oltra, ha asegurado que "para nada" es así y ha abogado por "seguir cumpliendo amplia y rigurosamente, como estamos haciendo, con nuestro proyecto y nuestro programa electoral, que es por lo que los valencianos decidieron ese cambio en las pasadas elecciones de mayo de 2023".

"Entendemos que esa debe de ser nuestra hoja de ruta, nuestra hoja a seguir, y por tanto entendemos que, independientemente de quien designen para presentar candidaturas en el resto de partidos, nuestro compromiso es con los valencianos y debemos de seguir cumpliendo con ellos", ha zanjado Laura Chulià.