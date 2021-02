El PP critica que Puig "hace trampas" con los fondos europeos: "Se arroga proyectos que no presenta el Consell"

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Industria del PP en Les Corts Valencianes, Felipe Carrasco, ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "hace trampas" y "el ridículo" con los fondos europeos porque "se arroga proyectos que no presenta el Consell sino la iniciativa valenciana".

Carrasco ha afirmado que Puig "ha quedado en evidencia" porque "todo el mundo sabe que no hay ninguna convocatoria abierta de ayudas de los Next Generation UE Gobierno". "Estamos en otra fase que nada tiene que ver con el Consell, sino con la iniciativa privada", ha apuntado.

El parlamentario 'popular' ha "desmontado" las "tres mentiras" del anuncio del 'president' porque, ha denunciado, "no hay una convocatoria abierta, no son proyectos impulsado por el Consell y la Generalitat no ha presentado ni una sola propuesta".

Así se ha manifestado el portavoz de Industria después de que Puig anunciase este sábado que la Comunitat Valenciana ha presentado 145 proyectos susceptibles de acogerse a los fondos europeos de recuperación, por un importe de 8.400 millones de euros.

Carrasco ha afirmado que se trata de una consulta del Gobierno de España, a través de diferentes Ministerios, a la iniciativa privada valenciana para que le hagan llegar sus manifestaciones de interés, "un ámbito donde el Consell no tiene nada que ver". "Por lo tanto, arrogarse fondos que no ha peleado ni ha propuesto demuestra que Puig está desesperado porque no tiene los deberes hechos", ha aseverado.

"No son convocatorias de la Generalitat, es iniciativa privada, no ha pasado el filtro del Consell, Puig no tiene nada que ver con estos más allá de haberse hecho una foto", ha insistido.

Al respecto, el diputado del PP se ha preguntado "para qué quiere Puig tantos altos cargos y tantos asesores si los proyectos no lo está presentando el Consell si no la sociedad valenciana" y ha criticado que la Generalitat "no ha presentado ni un solo proyecto".

"El Ministerio es muy claro. La participación en forma de manifestación de interés (MDI) no genera ningún derecho al acceso a la potencial financiación", ha finalizado.