El PP denuncia que el PSPV está "subordinado" a Ferraz y "atrapado en la caída del 'sanchismo' y el 'zapaterismo'"

Archivo - El PPCV critica la financiación singular de Cataluña y sus "singulares colaboradores: Diana Morant y Arcadi España" - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha afirmado que el PSPV se encuentra "completamente subordinado a Ferraz y atrapado en la caída del 'sanchismo' y el 'zapaterismo'" tras la investigación del expresidente.

"El ticket Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, con los sanchistas valencianos a los mandos, va camino de convertir al PSOE en un auténtico erial político e institucional", ha subrayado el síndic de los populares en un comunicado emitido por su partido.

Pastor ha criticado que el "'sanchismo valenciano' no solo no marque distancias, sino que se dedique a cerrar filas alrededor de los escándalos que rodean al PSOE". "No tienen alternativas ni opciones porque todos los dirigentes valencianos relevantes del socialismo han construido su carrera política alrededor de ese mismo núcleo de poder", ha afirmado.

El portavoz popular ha recordado que "Diana Morant se definió públicamente como una 'niña de Zapatero' y llegó a asegurar que el expresidente era su 'padre político'". También ha destacado que otro ministro valenciano del Gobierno de Sánchez, Arcadi España, "sale a defender a Zapatero mientras pretende vender humo con una financiación autonómica que el PSOE lleva años prometiendo e incumpliendo".

"Como tercera pata valenciana, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, toda una experta en convertir territorios en eriales políticos como hizo en Ontinyent, donde vació al partido y ahora no la pueden ni ver", ha afeado. En este sentido, ha dicho que es "imposible separar al PSPV valenciano de todos los nombres y escándalos que rodean hoy al sanchismo".

"El problema del PSOE valenciano es que ya no distingue entre partido, gobierno y red de intereses personales; han pasado de presumir de regeneración a convertirse en una estructura política cercada por la corrupción, el sectarismo y la decadencia", ha lamentado Pastor.

En este sentido, ha señalado que "la mejor prueba de esa subordinación absoluta a Sánchez es el silencio cómplice del PSPV ante el castigo permanente a la Comunitat Valenciana". Así, ha sostenido que "llevan años prometiendo una reforma de la financiación autonómica que nunca llega mientras esta tierra sigue siendo la peor financiada de España por culpa de un sistema injusto que el PSOE se niega a corregir".

En esta línea, ha criticado a Arcadi España, a quien considera que "intenta vender como un gran anuncio lo mismo que llevan prometiendo desde hace años, mientras la Comunitat sigue marginada por el Gobierno de Sánchez, con retrasos en infraestructuras clave, incumplimientos en las inversiones y abandono en cuestiones fundamentales como las ayudas de la dana o el agua".

Finalmente, Fernando Pastor ha destacado que los valencianos "ya no se creen los anuncios de última hora de quienes han tenido todo el poder y nunca han cumplido". Bajo su criterio, el PSPV "ha renunciado a defender esta tierra para convertirse únicamente en la delegación valenciana de los intereses de Sánchez y Zapatero".