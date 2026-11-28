Archivo - El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz - PSPV - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en la provincia de Valencia ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial (JEP) contra José Muñoz, portavoz del Grupo Socialista en Les Corts y candidato del PSOE al Congreso por Valencia, por difundir propaganda electoral en plena jornada de reflexión.

Según describe el PP de Valencia en un comunicado, la denuncia se refiere a una publicación en su cuenta de 'X' que incluye un cartel con el mensaje 'El PSOE está muy cerca de quitarle a la derecha un diputado por Valencia', acompañado del lema 'Tu voto es más necesario que nunca' y la identificación gráfica del partido.

El PP considera que se trata de un "llamamiento explícito" a votar a una formación concreta, con una referencia directa a la circunscripción electoral valenciana por la que Muñoz es candidato, una vez finalizada la campaña.

El escrito solicita que se comprueben la autoría, las circunstancias y el alcance de la publicación, que en las capturas aportadas supera las 11.000 visualizaciones, y que se determine si el candidato actuó por iniciativa propia o si hubo participación del PSOE. También pide investigar el origen de la previsión sobre el diputado adicional y que, si se acredita una infracción, se depuren las responsabilidades correspondientes.