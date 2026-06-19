El PP dice que Camps "tiene derecho a pretender liderar" el PPCV como "cualquier otro afiliado o afiliada"

Archivo - El expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha afirmado que el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps "tiene derecho a tomar las decisiones que considere" y a "pretender liderar" el PPCV y a hacerlo "como cualquier otro afiliado o afiliada" al Partido Popular. Además, ha asegurado que agradece a Camps "todo lo que significó su paso por sus diferentes responsabilidades" en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado al ser preguntado por la carta que ha enviado esta semana Camps a sus simpatizantes, en la que ha insistido en pedir que se convoque el congreso del PPCV y en apelar a la confianza de la militancia para apoyarle como hipotético futuro candidato a dirigir el partido porque, según él, podría ganar con mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2027.

En la misiva, Camps recuerda que conoció al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en 2006, en su etapa como presidente de Galicia, y entonces él decía "que los militantes eligen, no se les impone". El 'expresident' también se muestra convencido de que "va a haber congreso regional y la dirección nacional apoyará, como siempre ha hecho", lo que se decida en ese cónclave.

En rueda de prensa en la sede del PPCV, De los Santos ha asegurado que en el PP creen "en la democracia, en la libertad de cada uno", con lo que Camps "tiene derecho a tomar las decisiones que considere" y a "pretender presentarse para liderar" el PPCV "como cualquier de nosotros". "Incluso de ustedes", ha dicho a los periodistas.

"Por tanto, al señor Camps, como a cualquier otro afiliado o afiliada, sobre todo, lo que les agradezco es haber hecho posible que hoy seamos como somos. Y en su caso, además, todo lo que significó su paso por sus diferente responsabilidades", ha añadido.

Cuestionado por la visita de este sábado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Sueca (Valencia) --a un almuerzo organizado por el PP provincial al que asistirá el 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca-- y por si anunciará la fecha del congreso del PPCV o proclamará a Llorca candidato, De los Santos ha afirmado que lo desconoce, pero ha augurado que será "un gran acto" y "como poco, todo un éxito", como la cena de verano que organizó este jueves el PP de València que preside la alcaldesa de la ciudad, Mª José Catalá.

"LO IMPORTANTE NO SON LOS CONGRESOS, SON LAS POLÍTICAS"

"Lo importante no son los congresos, que también, lo importante son las políticas", ha remarcado, y ha alabado al Consell presidido por Llorca como "un gobierno extraordinario" en la Comunitat Valenciana.

Además, ha destacado que el PP preside las tres diputaciones provinciales en Valencia, Alicante y Castellón y que las tres capitales de provincia cuentan con alcaldes 'populares': "No creo que sea fácil encontrar personas más formadas y, sobre todo, con más visión de futuro que el señor Barcala, la señora Carrasco o la propia Catalá", en alusión a los alcaldes de Alicante, Luis Barcala; Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, y de València.