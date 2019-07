PP dice que "el milagro de los panes y los peces se queda corto al lado de la multiplicación de sillones" en el Consell

Publicado 05/07/2019 15:26:11 CET

Cree que en el seminario de Montanejos "lo único que pueden celebrar es que ya tienen a todos los amigos colocados"

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PPCV, Rubén Ibáñez, ha afirmado este viernes que "el milagro de los panes y los peces se queda corto al lado de la multiplicación de sillones y cargos del Botànic II".

Así se ha pronunciado tras la comparecencia de la vicepresidenta, Mónica Oltra, para dar cuenta de los nombramientos correspondientes al tercer escalón. "Menudo papelón el de la vicepresidenta tener que salir a defender este disparatado número de altos cargos y de personal eventual sin sonrojarse y en comparación con lo que decía hace solo unos años", ha apuntado.

El también portavoz de Economía del grupo popular en Les Corts ha señalado que "con Puig y Oltra todo vale, incluida la barra libre de cargos y asesores" ya que "hace solo unos años Oltra se comprometía a que cada conseller tuviera solo dos asesores y ahora dice que pecó de ingenua y no pasa nada".

"Pasar de 2 a 12, como ha llegado a tener, no es ninguna broma, es más bien una tomadura de pelo que pagamos todos los valencianos", ha añadido.

Ibáñez ha indicado que según las explicaciones de Oltra, el número de direcciones generales se incrementa esta legislatura un 27,4% al pasar de 61 a 84. Además, ha destacado que la limitación de personal eventual de la pasada legislatura "salta por los aires, ya que se dispara hasta los 116, lo que supone un 37% más".

"Lo mismo sucede con el número de secretarías autonómicas, que han crecido hasta las 31, y con el propio Consell, que ha pasado de 10 a 12 Consellerias. Y todo ello sin saber lo que nos va a costar, ya que Oltra no ha querido decirlo, pero una cosa es segura: la fiesta del Botànic II la pagamos todos los valencianos", ha aseverado el dirigente del PP.

Ha recordado que la Comunitat Valenciana "está mal financiada, pero los altos cargos de la Generalitat están muy bien financiados", y ha subrayado que mientras la Generalitat "debe hacer un recorte de 1.500 millones de euros obligado por el plan de ajuste al que le obliga el Ministerio de Hacienda, y además tiene 4.000 millones de euros de impagos a autónomos, pymes y sanidad".

"La realidad es que Puig y Oltra no saben gestionar, da igual que tengan 100 enchufados que 2.000, y eso lo dice hasta la propia Intervención de la Generalitat, que habla de nefasta gestión en sus informes", ha añadido.

Ibáñez también se ha referido al anuncio de Oltra de que el Consell celebrará en breve su primer seminario de verano en la localidad de Montanejos: "La hipocresía de este Consell no tiene límite. En este seminario lo único que pueden celebrar es que ya tienen a todos los amigos colocados, porque es lo único que han hecho hasta ahora, además de evidenciar broncas internas. De trabajo, medidas y acciones no se sabe nada porque no han hecho nada".