El PP dice que el PSPV "manipula los datos para hacer política partidista con la reconstrucción educativa tras la dana"

Archivo - La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha criticado que el PSPV está "manipulando de forma deliberada" los datos de reconstrucción educativa tras la dana "con fines estrictamente partidistas en lugar de arrimar el hombro".

Gascó ha replicado así al PSPV, que ha afirmado que Educación "solo ha ejecutado el 1,2% del presupuesto para reparar los centros dañados por la dana", y al respecto ha recalcado que "no se puede hacer política con una tragedia". En ese sentido, ha acusado a los socialistas valencianos de "utilizar la dana como un arma arrojadiza, anteponiendo el ruido a la búsqueda de soluciones reales".

"La reconstrucción no se hace con titulares, se hace con gestión y cumpliendo la ley", ha señalado, recordando que "las actuaciones estructurales en los centros requieren proyectos técnicos, licitaciones públicas y plazos legales que no se pueden saltar".

En este sentido, ha explicado que "los anuncios previos de licitación ya están publicados para los centros de Alginet, Alfafar y Algemesí, y se ha avanzado posteriormente con Catarroja y Massanassa, además de la redacción de los proyectos del IES Alameda de Utiel y del Conservatorio Profesional de Música".

La portavoz popular ha subrayado que "todos los centros educativos afectados por las riadas de 2024 están funcionando con normalidad y el servicio educativo está garantizado en todos los municipios desde el inicio del curso", algo que ha sido posible gracias a las actuaciones de emergencia ejecutadas en "tiempo récord".

Gascó ha denunciado que el PSPV "manipula las cifras para intentar construir un relato alternativo para descalificar al Consell" y ha insistido en que el portavoz socialista Miguel Soler "sabe mejor que nadie que no está diciendo la verdad". "Generar alarma social con un tema tan dramático es irresponsable y demuestra una absoluta falta de altura política", ha afirmado.

"Mientras el Consell asume su responsabilidad, actúa desde el primer día y trabaja por los valencianos, el PSPV se dedica a agitar, a sembrar desconfianza y a poner palos en las ruedas", ha reprochado Gascó, que ha subrayado: "La comunidad educativa no necesita ruido ni alarmismo; necesita serenidad, gestión y soluciones".

Por último, ha lamentado que, pese a tener una dirigente valenciana en el Consejo de Ministros como es Diana Morant, "se ha echado en falta un compromiso real" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez: "más financiación, coordinación efectiva con la Conselleria y una respuesta a la altura de la gravedad de la situación".