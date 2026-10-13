PP, Ens Uneix y Vox rechazan reprobar a Mompó por "desprecios a la verdad" tras la dana como pedía PSPV

Imagen del pleno extraordinario celebrado en la Diputació de València a petición del PSPV para reprobar al presidente de la institución, Vicent Mompó. - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Diputació de València, formado por PP y Ens Uneix y presidido por Vicent Mompó (PP), y Vox, uno de los partidos de la oposición que también integran PSPV y Compromís, han rechazado este martes reprobar al titular de esta institución "como responsable político principal de la falta de respeto, rigor y sentido de la responsabilidad durante la tragedia de la dana" del 29 de octubre de 2024 y por "los reiterados desprecios a la verdad registrados posteriormente" como pedían los socialistas.

El no a estas propuestas se ha materializado en el pleno extraordinario que celebrado, durante una sesión vespertina, en la corporación provincial a petición del PSPV y con un único punto en el orden del día: la moción presentada por los socialistas para que la Diputació mostrara "su rechazo al comportamiento, las acciones y las omisiones del presidente" y de los responsables en esta entidad de Carreteras y vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari (PP), y Bomberos, Avelino Mascarell (PP), "en relación con lo sucedido" el día de la citada dana.

La iniciativa de los socialistas, que únicamente ha constado con el apoyo de los representantes del PSPV y de Compromís, planteaba mostrar "profundo rechazo, en términos políticos e institucionales, a la actitud errática e insostenible del presidente de la Diputació por sus continuos episodios de contradicciones, olvidos selectivos y disparidad de versiones mantenidas a la hora de explicar sus comportamiento durante el día de la tragedia" del 29 de octubre de 2024.

"Su posicionamiento público constituye una peligrosa praxis carente de todo sentido de la responsabilidad y la altura moral exigible a un representante de todos los municipios afectados por el drama", recoge la propuesta del grupo socialista, que también ha invitado a rechazar "la desidia mostrada por" Mazzolari "al afirmar en sede judicial que desconocía la celebración de un Cecopi y que se enteró por televisión de lo que estaba sucediendo, en contradicción de otros dirigentes municipales", y la de Mascarell también por el "nivel de contracciones expresado" y por no recordar "nada de lo que se habló" en esa reunión.

Los diputados del PSPV, que han abandonado el pleno tras la votación de su moción y al inicio de la intervención que ha hecho Vicent Mompó, han considerado, como ha expuesto su portavoz, Carlos Fernández Bielsa, que el pleno de este martes brindaba a Mompó, Mazzolari y Mascarell "una oportunidad" para que reconsideraran "sus versiones" y manifestaran "la verdad en su propia institución y ante el plenario al que deben sus cargos" y donde "comprometieron su lealtad".

Los socialistas también solicitaban que la Diputació reabra la Comisión de Estudio sobre la Emergencia del 29 de octubre de 2024 que se constituyó en esta entidad.

"LA PERSONA QUE MÁS EXPLICACIONES HA DADO"

Tras la votación de la moción, Vicente Mompó, que ha asegurado que no iba "a entrar en ninguna provocación" ni en "el choque" que según ha dicho buscaba el PSPV, ha asegurado que él no necesita invertarse "ningún relato" y ha afirmado que ha sido "la persona que más explicaciones ha dado de toda la Comunitat Valenciana" sobre la dana. "El tiempo hablará, como siempre habla", ha añadido, además de censurar la "hipocresía" de los socialistas y criticar que se pretenda "convertir el dolor en una estrategia política".

El presidente, que ha subrayado que "las víctimas merecen respeto", ha pedido a los socialistas "que dejen de utilizar la tragedia como arma política y que comiencen a exigir al Gobierno de España las infraestructuras que puedan ayudar a proteger vidas". "Esta tierra merece que cuando llegue la próxima emergencia, que llegará, se haya hecho todo lo que estaba en nuestras manos" para así "evitar que una tragedia así se repita. Menos utilizar a las víctimas y más trabajar por los valencianos", ha indicado.

"ATENCIÓN DIRECTA"

Desde el equipo de gobierno provincial se ha defendido durante la sesión plenaria la gestión desarrollada por esta corporación tras la dana de octubre de 2024 con el repaso que a las actuaciones emprendidas han hecho tanto el presidente, como Mazzolari, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix (Ens Uneix) y la diputada de Hacienda, Laura Sáez (PP).

Así, han hablado de "la atención directa" prestada a los municipios y de las inversiones en agua y carreteras "pese a que la corporación no tenía competencias en la emergencia". Y han destacado que la institución provincial rescató a 100 personas con el helicóptero de Bomberos, reparó 1.210 kilómetros de carreteras, reconstruyó 30 puentes, restableció el servicio de agua potable y saneamiento en más de 90 municipios y limpió 500 garajes.