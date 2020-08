El PP estudia posibles acciones legales contra Sanidad y Educación si no hacen pruebas a los docentes

Pone sus servicios jurídicos a disposición de los ayuntamientos que sigan adelante con la intención de hacer esas pruebas

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PPCV está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra las consellerias de Sanidad y Educación si no hace pruebas de Covid-19 a maestros y profesores porque según la Ley de riesgos laborales todo empleador tiene la obligación de suministrar el material necesario y poner los medios para evitar los contagios de sus empleados y "los docentes son personal de la Generalitat".

Así lo ha explicado la presidenta del partido, Isabel Bonig, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección de los 'populares' valencianos para abordar las principales líneas de trabajo en el nuevo curso político, en la que ha pedido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que permita a los ayuntamientos hacer esos test al personal docente y que les dote de un fondo económico.

"La Comunitat empieza el curso político con una situación sanitaria, económica y social de las más complejas a lo largo de su reciente historia", ha indicado Bonig, que ha señalado respecto al inicio del curso escolar que será "muy complicado" porque, además, "si hay que cerrar algún colegio o instituto, no hay plan b".

Ha recordado que hay ayuntamientos que han anunciado que iban a hacer pruebas a los docentes, pero la Conselleria de Sanidad no se lo permite. Por ello, el PPCV presentará una moción en todos los ayuntamientos y también una iniciativa en Les Corts exigiendo a las Sanidad y Educación que hagan test a toda la comunidad educativa "y si no lo hacen que permitan a los ayuntamientos que los hagan, dotándolos de un fondo económico para atender los gastos del Covid".

"Los ayuntamientos tienen que afrontar una cantidad de gastos que no estaban previstos o que les ha delegado el Consell y no tienen dinero. Por eso pedimos una modificación presupuestaria y que el año que viene se parta de un presupuesto cero, con una línea nominativa específica para los ayuntamientos para atender estos gastos de pruebas, adaptación, limpieza y que permita a los consistorios hacer test", ha explicado.

Ha advertido que si Sanidad sigue negando a los ayuntamientos hacer las PCR, "el servicio jurídico del PPCV estará a disposición de los alcaldes que sigan adelante" y el partido está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra Sanidad y Educación porque todo empleador tiene la obligación de suministrar el material necesario y poner los medios para evitar los contagios de sus empleados.

"NO ES ALARMISMO, ES GESTIÓN"

Asimismo, la líder del PPCV ha pedido a Puig que llegue a acuerdos con los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, tanto públicos como concertados y privados: "Me pongo a disposición de Puig para ayudarle, pero no nos vamos a callar, esto no es alarmismo, es gestión", ha señalado.

Bonig ha asegurado que el PPCV ha mantenido una "lealtad crítica" con el Consell del Botànic durante la pandemia y ha presentado diversas iniciativas: "Pero son tan sectarios que no aceptan nada de nosotros y, además, no están preparados, como en el caso de emitir en directo las clases por streaming, a lo que ya han dicho que no y es que no tienen ni cámaras ni tarjetas".

La presidenta del PPCV ha criticado que todavía no tenga una respuesta a por qué no se puede blindar por ley el presupuesto sanitario y ha indicado que tampoco les han respondido sobre su Ley de Conciliación Familiar.

"Al final el problema está dentro del propio Consell, donde los tres partidos del Botànic no se ponen de acuerdo. Si no pueden aprobar los reglamentos de las Consellerias, ¿cómo van a gestionar una pandemia?", ha preguntado Bonig, que considera que el Gobierno valenciano "solo vive de anuncios" y eso lo acaban "pagando los valencianos".

Ha indicado que Puig podrá intentar "silenciar" al PP o "practicar la demagogia y propaganda que quiera, pero ha perdido la batalla de la opinión pública, no está en la realidad, no ha tenido plan ni antes del Covid, ni durante ni ahora", ha reiterado.

INSISTE EN LA ENFERMERÍA ESCOLAR

La dirigente ha insistido en las propuestas en materia de educación y ha señalado que el PPCV va a volver a remitir a todos los ayuntamientos la moción y la iniciativa la implantación de la enfermería escolar.

"Es absolutamente fundamental contar con ella en los 2.477 colegios e institutos públicos y públicos-concertados de la Comunitat Valenciana", ha indicado.

También ha pedido un acuerdo con los MIR y ha lamentado que la Comunitat lleve "todo el verano con esto, mientras en otras CCAA como Madrid, Murcia y Castilla y León, las tres gobernadas por el PP, han llegado a acuerdos". Al respecto, ha pedido a Puig que "deje de esconderse detrás de la consellera de Sanidad y actúe".