El PP insiste en paralizar la tasa turística y reclama a Belarra que "escuche a Hosbec" para "hacer viable el Imserso"

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) - La síndica del PP en Les Corts, María José Catalá, ha insistido en pedir la paralización de la tasa turística y ha instado a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a que "escuche a Hosbec" para "hacer viable el Imserso" y sea rentable para turistas y hosteleros.

La también secretaria general del PPCV se ha pronunciado así en Les Corts tras reunirse con el Director de España de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, Alfredo Serrano. Para Catalá, "esa tasa turística y la congelación de precios del Imserso pueden ser la puntilla para muchas empresas del sector turístico muy perjudicadas por la crisis".

"El gobierno de Sánchez demuestra nula sensibilidad con el turismo y el Imserso. Si no cambia, Belarra condena a la ruina a los hosteleros. No existe ningún argumento para negar su actualización económica y no hacerlo supone condenar a la ruina a los hosteleros después de dos años de mucho sufrimiento. La Comunitat Valenciana necesita un sector turístico fuerte y competitivo que siga generando riqueza, pero, sobre todo, puestos de trabajo", ha aseverado.

Respecto al puerto, Catalá ha expresado su deseo de que el Puerto de Valencia "sea uno de los primeros puertos de España desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la energía" y ha insistido en que la infraestructura "no puede quedar relegada". "No tiene sentido que Compromís se dedique a poner palos en la rueda a la ampliación que hará del recinto portuario un puerto más sostenible", ha aseverado.

También se ha referido al informe esgrimido por Puig para descentralizar instituciones estatales, y ha expresado que le resulta "curioso" que un informe elaborado en la Comunitat Valenciana reserve para esta autonomía una institución como Puertos del Estado, "que es muy importante, pero es "más reducida" en cuanto a funcionarios e impacto económico que otras que se situarían en otras autonomías.

Para Catalá, Puig "debería dedicar más tiempo a mejorar las inversiones del Estado en la Comunitat pues estamos a la cola de toda España y cambiar el sistema de financiación". Además, también se ha preguntado "cómo es que (el diputado de Compromís en el Congreso) Joan Baldoví todavía da su apoyo a Pedro Sánchez".

"Hay que pasar a la acción porque todo son incumplimientos por parte del gobierno Sánchez. El Estado incumple y nosotros debatimos si queremos descentralizar. Le pido a Puig que se centre en lo importante, además de las cuestiones identitarias: financiación e inversiones del Estado", ha agregado.