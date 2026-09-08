El PP se muestra "especialmente cómodo" con Vox en la Comunitat Valenciana: "Son gente inteligente, como nosotros"

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, durante la junta de síndics - José Cuéllar / CORTS

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, se ha mostrado "especialmente cómodo" con Vox en la Comunitat Valenciana y ha considerado que los de la formación de Santiago Abascal "son gente inteligente, como nosotros", porque han sabido "dejar de lado" las diferencias que les separan a ambos y trabajar en aquello que les "une", frente a un PSPV y un Compromís que no han querido siquiera "sentarse a la mesa" para dialogar.

Así lo ha manifestado el portavoz 'popular', en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, preguntado por la relación que mantiene el PP con Vox y por si teme que se complique durante este nuevo curso político ante la proximidad de las elecciones autonómicas de 2027.

Pastor ha asegurado que está "especialmente cómodo" con Vox, porque "son gente inteligente, como nosotros", y ha puesto en valor que ambas formaciones "han sido capaces, siendo partidos diferentes, de dejar de lado lo que nos puede separar y trabajar en aquello que nos une", que es "el conjunto de los ciudadanos valencianos".

Como ejemplo de ello, ha mencionado "hitos" conseguidos durante la presidencia de Juanfran Pérez Llorca como haber sacado adelante "acuerdos importantes", entre ellos el paquete de medidas ante la guerra en Irán, los presupuestos de la Generalitat para 2026 o la ley de acompañamiento a los mismos. "Un montón de cosas", ha resumido, a la vez que se ha mostrado "satisfecho y contento" con la relación con Vox, que ha enmarcado en la "normalidad".

Frente a ello, ha contrapuesto la actitud de Vox con la del PSPV y Compromís, "con quien no hemos sido capaces nunca" de acordar "nada", tampoco la renovación de los órganos estatutarios porque estas dos formaciones "no quieren sentarse a la mesa". "No saben dejar al margen las diferencias políticas y sentarse con quien no piensa como tú", ha lamentado, y ha apuntado que Llorca "aún está esperando" que el síndic de la coalición, Joan Baldoví, acuda a su despacho para "hablar".

"VAMOS A SEGUIR ASÍ"

Mientras, el síndic de Vox, José Mª Llanos, preguntado por si su grupo va a cambiar la forma de trabajar ante el ciclo electoral, ha defendido que las "declaraciones y conductas" de la formación no se rigen por "intereses electorales", sino por defender "el mejor proyecto político para España y para los valencianos", algo que lleva practicando "desde el primer día" y lo hará "hasta el último". "Vamos a seguir así", ha garantizado.

En esta línea, ha argumentado que el partido negocia igual "sea a dos años vista de las elecciones o a dos meses" y se sienta a dialogar cuando considera que algo es "bueno para los valencianos". Además, ha prometido que Vox siempre va a mantener la "mano tendida" con el propósito de impulsar mejores políticas. "Eso no va a parar", ha insistido.

PRESUPUESTOS 2027

Por otro lado, preguntados sobre si son partidarios de aprobar unos nuevos presupuestos de cara a 2027, Nando Pastor (PP) se ha limitado a afirmar que está "muy contento" de haber aprobado las cuentas de 2026 antes de las vacaciones de verano, además de "contento y satisfecho". "No me quiero ni imaginar si antes de irnos no hubiéramos cumplido los deberes", ha deslizado, al tiempo que ha mostrado "mano tendida" para alcanzar futuros "acuerdos importantes y buenos".

Y José Mª Llanos (Vox) ha recalcado que quien decide presentar o no las cuentas es el Consell, por lo que su grupo estará "a lo que nos presente". No obstante, ha vuelto a señalar que es partidario de "recuperar la normalidad" de aprobar los presupuestos a finales de año y ha señalado que no tendría "sentido" tramitar ahora unos nuevos apenas unos meses después de dar luz verde a los de 2026, más todavía cuando "quedan unos meses para elecciones".

Asimismo, ha subrayado la importancia de ejecutar "íntegramente" las cuentas del presente ejercicio antes de aprobar unas nuevas y ha reivindicado que Vox se sentó a negociar con el PP "para que --los de este 2026-- sean los mejores presupuestos", aunque ha matizado: "No son los mejores para los valencianos, porque esos serían los de Vox, pero son los mejores que podíamos negociar. Y esos son los que tenemos y los que se tienen que ejecutar en su integridad".