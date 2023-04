PP y los no adscritos en Diputación rechazan la petición de la oposición de pedir actas a Gutiérrez y Parra

Imagen de los diputados no adscritos Julia Parra y Javier Gutiérrez durante el pleno de la Diputación de Alicante.

Imagen de los diputados no adscritos Julia Parra y Javier Gutiérrez durante el pleno de la Diputación de Alicante. - DIPUTACIÓN ALICANTE

El PSPV y Compromís acusan a Mazón de gobernar con "tránsfugas" y tachan de "vergüenza" los aplausos de los 'populares' a los ex de Cs



ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP en la Diputación de Alicante y los del grupo de no adscritos (Julia Parra y Javier Gutiérrez) han rechazado la solicitud de la oposición de pedir a los propios Parra y Gutiérrez --antiguos miembros de Cs-- la renuncia a sus actas como diputados provinciales.

Así lo han votado este miércoles, en un pleno extraordinario de la Diputación celebrado a petición de PSPV y Compromís para pedir a la exvicepresidenta y exdiputada de Cultura Julia Parra y al exdiputado de Infraestructuras Javier Gutiérrez la renuncia de sus actas.

La solicitud de esta sesión se llevó a cabo cuando Parra y Gutiérrez abandonaron Cs y pasaron al grupo de no adscritos y el equipo de gobierno de la corporación provincial decidió mantener sus competencias. El segundo punto del pleno era solicitar al presidente de la Diputación y del PPCV, Carlos Mazón, el cese de sus competencias de ambos diputados. No obstante, el 20 de marzo, los dos tomaron la "decisión personal" de dejar sus responsabilidades pero mantenerse como diputados no adscritos.

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha defendido la petición de los partidos de la oposición y ha recordado que el pleno de la corporación provincial aprobó en 2021 adherirse a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que cuenta con un código de conducta política sobre el transfuguismo.

Fullana ha detallado que se entiende por tránsfuga a quienes "traicionando al sujeto político por el que se presentó a las elecciones, haya abandonado o sido expulsado" de la formación. Al mismo tiempo, lo ha calificado de "forma de corrupción y práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas".

"Si estábamos de acuerdo en estos puntos hace dos años, ahora no se entendería que ningún partido cambiara el sentido del voto respecto a lo que votó hace dos años. Sería incongruente", ha aseverado.

GUTIÉRREZ Y PARRA CRITICAN AL "NUEVO CS"

El diputado no adscrito Javier Gutiérrez ha defendido que él y Parra no han "cambiado ni ahora ni en toda la legislatura" y ha afeado a Cs el poner a ambos "en la tesitura de tener que renegar de todo" lo que habían hecho en la corporación.

Además, ha acusado al "nuevo Ciudadanos" de tener una "actitud de mafia siciliana" con Parra y ha apuntado que la nueva cúpula del partido naranja "sabe que puede tener premio". "Los tránsfugas de Cs la pasada legislatura, todos ellos están bien 'colocaditos' cerca de Puig", ha sostenido.

"Aquí no se ha cambiado de socio, no se ha roto ningún gobierno y, más aún, nunca hemos desobedecido órdenes de la formación. Incluso después de la rocambolesca situación, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer según el reglamento", ha afirmado Gutiérrez, quien ha señalado que renunciaron a sus competencias para "no manchar a la institución ni a los ciudadanos".

En este contexto, ha reiterado que el "mayor objetivo" de la cúpula de Cs es "perturbar" la Diputación de Alicante y "causar el mayor daño posible al presidente, aunque suponga un perjuicio para la ciudadanía". Al mismo tiempo, se ha preguntado cuáles serían las "intenciones" de Cs y si hubieran llevado a cabo una moción de censura si Parra y él hubieran renunciado a sus actas.

Parra, en la misma línea, ha defendido que es "fiel" a sus principios y ha acusado a otros de "moverse de su sitio". "He sido leal a mi partido hasta que la situación fue insostenible. Me ordenaron que rompiera un gobierno que había sido ejemplar a nivel de gestión y con diálogo constante, a dos meses de finalizar la legislatura. No reconozco a este Cs oportunista, dictatorial y contradictorio", ha criticado.

Por eso ha garantizado que continuará con el trabajo en la institución "en segundo plano" y que ayudará a sus "compañeros de equipo de gobierno", en especial al nuevo diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, para "cualquier colaboración, cerrar cualquier tema que necesite y finalizar las líneas estratégicas".

FULLANA TACHA DE "IMAGEN LAMENTABLE" LOS APLAUSOS DEL PP

Los diputados del PP, incluido el presidente Carlos Mazón, han respondido con aplausos a las intervenciones de Parra y Gutiérrez, algo que ha afeado Fullana, quien ha comparado esta actitud con "las personas que aplauden a Trump en la puerta del juzgado".

"La imagen de los diputados del PP aplaudiendo es una imagen lamentable. No les han aplaudido en toda la legislatura; hoy sí, porque están contentos y se aseguran ganar en las votaciones que quedan. No les aplauden por su tarea. Está bien saber quién está detrás del liderazgo del PP, un señor que ha venido no solo a no pedir el acta y a incumplir lo que votó hace dos años, sino a aplaudir a tránsfugas. Es una vergüenza que sea candidato a la Presidencia de la Generalitat", ha aseverado en relación a Mazón.

DOLÓN DEFIENDE SU TRABAJO Y FRANCÉS PIDE HIGIENE DEMOCRÁTICA

Por su parte, el portavoz del PP, Eduardo Dolón, ha acusado a la bancada de la izquierda de tener y haber tenido acuerdos con tránsfugas en distintos ayuntamientos y ha puesto en valor el "trabajo bien hecho" de Parra y Gutiérrez.

El portavoz socialista, Toni Francés, ha criticado que Mazón "gobierna con dos tránsfugas, como es tradición zaplanista". Además, ha pedido a los no adscritos "higiene democrática y respeto a las instituciones".

"Los que estamos aquí no nos representamos a nosotros mismos, no son nuestros principios y valores. Estamos representando los valores y principios que defienden nuestros partidos. Unas veces estaremos más o menos de acuerdo, pero tenemos una lealtad con quien nos ha votado por pertenecer partido. Cuando uno no está de acuerdo con su partido y tiene principios, se va a casa", ha enfatizado.

Es más, el diputado del PSPV ha tachado de "doble traición" que Parra y Gutiérrez mantengan las actas, ya que en la corporación provincial los diputados son elegidos indirectamente.

También ha criticado la "cobertura y protección de Mazón al transfuguismo en la Diputación", ya que ha afeado que no haya tomado ninguna decisión con la que "se mostrara mínimamente en contra de la corrupción política del transfuguismo, para vergüenza de todos".

Francés ha recordado que ambos diputados todavía forman parte de los organismos autónomos de la Diputación --Parra de cinco y Gutiérrez de ocho--. "No entendemos en representación de quién forman parte de los organismos autónomos, porque no representan a nadie en esta corporación", ha subrayado, por lo que ha pedido llevar las propuestas de sustitución de ambos al pleno.