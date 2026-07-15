El PP no apoyará la enmienda de Vox para recortar 972.000 euros a la AVL en los presupuestos: "No estamos de acuerdo"

Archivo - La portavoz de Economía del GPP, Mª Carmen Contelles - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha avanzado este miércoles que no apoyará la enmienda de Vox para recortar 972.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en los presupuestos de la Generalitat para 2026: "El PP no está de acuerdo en que se recorte a la AVL".

Así lo han anunciado la diputada del PP Mari Carmen Contelles, en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts durante la tercera y última jornada de debate de enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda.

Sobre la AVL, Vox llegó a anticipar hace unas semanas un nuevo recorte vía enmiendas y el síndic de esta formación, José Mª Llanos, insistió en que su partido ha hecho todo lo que ha podido. En el detalle, la formación de Santiago Abascal plantea reducir la partida de gastos de personal en 870.000 euros, la de gastos diversos en 20.000 euros, la de trabajos de otras empresas y profesionales otros 20.000 euros, la de fomento del valenciano en medios de comunicación en 50.000 euros y la de los premios Carme Miquel en 12.000 euros. Toda esta cantidad (972.000 euros) la propone destinar al Consell Jurídic Consultiu para la implantación de una herramienta de IA.

Contelles ha precisado que, si la citada enmienda "se presenta en esas condiciones de ese recorte de casi un millón de euros, desde luego no la aceptaremos". "Vamos a ver si cambia algo cuando se haga la presentación, pero desde luego nosotros no estamos a favor de que se haga ningún recorte a la Acadèmia Valenciana", ha remarcado.

Previamente, el PSPV y Compromís habían reclamado al PP que no aceptara esta enmienda de Vox, han acusado a estas dos últimas formaciones de tener "odio al valenciano" como algo "visceral" y han reprochado a los 'populares' que compren a los de Santiago Abascal "todas y cada una" de sus iniciativas con el fin de "estrangular" a la entidad normativa.

PP y Vox han exhibido durante las dos jornadas previas total sintonía en las votaciones al aprobarse mutuamente todas sus iniciativas y rechazar las presentadas por el PSPV y Compromís. Con ellas, entre otras cosas, los 'populares' han aceptado la prioridad nacional en materias de vivienda y servicios sociales. De esta manera, si finalmente el PP no acepta la enmienda de Vox sobre la AVL, esta será la única en la que ambas formaciones hayan discrepado.

((Seguirá ampliación))