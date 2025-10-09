El PP perdería seis escaños en la Comunitat Valenciana pero podría gobernar con Vox, según una encuesta

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i), y el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos (d), durante un debate de política general - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PSPV y Compromís solo ganarían un diputado cada uno si se celebraran ahora elecciones

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP perdería seis escaños en la Comunitat Valenciana respecto a las elecciones autonómicas de 2023 al pasar de 40 a 34 escaños, aunque podría gobernar junto a Vox por la mínima (51 diputados de los 99 de Les Corts) porque este partido subiría de 13 a 17, si se celebrarán ahora unos nuevos comicios.

Así lo refleja la encuesta electoral de estimación de voto realizada por Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información y Mediterráneo) con motivo del 9 d'Octubre. El barómetro se ha realizado casi un año después de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, que ha marcado la política en los últimos meses.

En el bloque de izquierdas, este sondeo concluye que tanto el PSPV como Compromís subirían un escaño desde las elecciones de 2023: de 31 a 32 y de 15 a 16, respectivamente. Los 48 escaños que suman ambas formaciones serían insuficientes para recuperar el gobierno de la Generalitat que ostenta actualmente Carlos Mazón.

Por provincias, el barómetro señala que el PP se dejaría cuatro escaños en Valencia (de los 15 de 2023 a 11), uno en Alicante (de 15 a 11) y otro en Castellón (de 10 a 9). Vox subiría en Valencia (de 5 a 7) y en Castellón (de 3 a 5) y se mantendría en Alicante con 5.

El PSPV conseguiría un escaño más en Valencia (de 12 a 13) y en Alicante (de 11 a 12), mientras perdería uno en Castellón (de 8 a 7). Y Compromís subiría en Valencia (de 8 a 9) y se mantendría tanto en Alicante (4) como en Castellón (3).

Otra encuesta, también publicada este jueves y realizada por 40dB para la Cadena SER y El País, señala que siete de cada diez ciudadanos de la Comunitat Valenciana cree que Carlos Mazón debería dimitir como 'president' de la Generalitat.

Además, recoge que solo uno de cada diez electores del PP querría que Mazón siguiera al frente de este partido. Al ser preguntados por el 'expresident' Francisco Camps como alternativa, solo le apoyan el 26% de los encuestados que son electores del PP.

Este sondeo refleja que el 78% de los encuestados suspende la gestión de Mazón, que el 80% está en contra de su decisión de no ir a declarar ante la jueza que instruye la causa de la dana y que el 70% le parece mala o muy mala la relación del jefe del Consell con las víctimas y sus asociaciones de la catástrofe del 29 de octubre.