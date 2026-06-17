El PP pide "no enrocar el debate" sobre la prioridad nacional "en una cuestión casi semántica": "Las cosas están claras"

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, durante una reunión, en Les Corts Valencianes, a 20 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha pedido "no enrocar el debate" sobre el principio de prioridad nacional que reivindica Vox en los presupuestos de la Generalitat para 2026 y en la ley de acompañamiento "en una cuestión casi semántica" y ha considerado al respecto: "Las cosas están bien claras y los acuerdos están ahí".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, momentos después de que el síndic de Vox, José Mª Llanos, haya avanzado que su grupo presentará enmiendas a la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento, para reflejar el principio de prioridad nacional.

Pastor ha considerado que este tema "está muy claro" y ha rechazado "enrocar el debate en una cuestión casi semántica". "Creo que al final las cosas están bien claras y los acuerdos están ahí. Vox planteó encima de la mesa que se tenían que reducir impuestos, que se tenía que profundizar en el tema de la política de vivienda y que se tenía que priorizar en esta cuestión. Yo creo que en las tres cuestiones vamos bien", ha especificado.

Por ello, ha vaticinado que con "toda seguridad" saldrán adelante las cuentas autonómicas: "Va a haber presupuestos, va a cumplirse la ley y vamos a trabajar en línea con lo que siempre hemos trabajado".

Dicho esto, ha insistido en que en "muchos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana gobernados por el PSOE las cuestiones que hoy son tan de moda o son tan mediáticas las llevan practicando o exigiendo desde hace muchísimo tiempo", ha asegurado en referencia a la prioridad nacional. Por tanto, ha rechazado también "generar más debate al respecto" y ha remarcado: "Lo que es importante para los ciudadanos es que va a haber presupuestos".

EL PP ESTÁ "CÓMODO" CON VOX

Preguntado por si considera que Vox está generando más debate del necesario sobre este asunto, ha contestado que no y ha matizado que ambas formaciones están "en línea". De hecho, ha asegurado sentirse siempre "cómodo" con la formación de Santiago Abascal, "un partido con el que hemos posibilitado un cambio de gobierno, una investidura del presidente Juanfran Pérez Llorca, con el que hemos posibilitado que vengan los presupuestos y con el que vamos a posibilitar que venga la ley de medidas". "Me siento cómodo", ha reiterado.

Finalmente, ha hecho hincapié en que "lo importante para el ciudadano no es el debate que podamos generar, sino que al final estamos gracias a esa ley de medidas bajándoles la renta, a través de esos presupuestos inyectando dinero en la sanidad pública, en la dotación pública, en los servicios sociales públicos". "Y eso al final es lo que le llega al ciudadano", ha añadido. "El otro debate casi que se queda más entre la clase política, por decirlo de alguna manera. Lo importante es lo otro", ha zanjado.