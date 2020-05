El PP pide que Puig "dé la cara" en Les Corts por no pasar a fase 1 y cree que es "el responsable del desastre"

Isabel Bonig asegura: "Alguien miente, o el Ministerio de Sanidad o Puig"

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha señalado que aseverado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig "debe salir a dar la cara porque es el responsable del desastre de no pasar de fase tras generar expectativas falsas" y ha anunciado que los 'populares' han pedido su comparecencia urgente en Les Corts.

La líder del PPCV ha exigido a Puig, en rueda de prensa, que "salga y dé la cara". "No la dio ayer ni tampoco hoy para explicar una decisión importantísima que es golpe no solo económico sino también moral", le ha reprochado.

"Puig nos ha estado vendiendo humo", ha opinado Bonig, que ha apuntado que el 3 de mayo "dijo que estábamos preparados para pasar a Fase 1 y también sus conselleras Ana Barceló (Sanidad) y Gabriela Bravo (Justicia) lo dijeron ayer y anteayer".

"Han generado expectativas trasladando su convencimiento de que el lunes 11 pasábamos a la fase 1. No solo afecta a grandes empresarios sino sobre todo a la hostelería, al pequeño comercio, a las pymes, a los autónomos todos esos empresarios habían sacado a muchos trabajadores de los ERTE con la esperanza de que el lunes se empezaba a recuperar cierta normalidad después de haber pasado unas semanas muy duras", ha continuado.

En esta línea, la representante del PP ha insistido: "Puig había dicho que éramos la mejor autonomía, la que más rápido había actuado, la que más material ha traído, la que cuenta con más medios gracias a los hospitales de campaña, la cuenta con el mejor plan para llevar a cabo la desescalada. No solo es el daño sanitario, económico y social sino también el daño moral a miles de personas que ya estaban trabajando deseosos de levantar este desastre".

Isabel Bonig ha sentenciado: "Alguien miente, o el Ministerio de Sanidad o Puig". "Dijeron que en una reunión bilateral el ministerio les dio matrícula de honor. Entonces es imposible que con esa calificación no dejen pasar de fase. Exigimos a Puig que no se esconda detrás de las mujeres de su Consell, Bravo y Barceló. Pedimos que dé explicaciones porque el plan de desescalada no lo conocemos y alguien miente. Los ciudadanos necesitan certidumbre", ha apostillado.

La presidenta popular ha indicado que no ha recibido ninguna documentación ni una llamada de explicación o reunión. "Nuestra lealtad ha sido total y absoluta hasta el momento, pero la lealtad no es un cheque en blanco, debería ser bidireccional", advierte.

Bonig ha anunciado la petición de comparecencia urgente de Puig para que explique qué ha sucedido y ha solicitado el documento y los criterios por los que se nos ha denegado el pase de fase. "Hemos pedido por registro que se nos facilite el documento de desescalada trasladado por Puig a Sánchez. Los senadores de la Comunitat Valenciana también hoy han registrado la solicitud urgente para que el Ministerio de Sanidad envíe la documentación remitida y los criterios en virtud de la cual ha denegado el pase a la fase 1", ha dicho.

Para Bonig, "Puig es el responsable". "Le pido --ha proseguido-- que sea presidente de los valencianos, alicantinos y castellonenses antes que secretario general del PSPV. Tiene que salir a dar la cara y explicar los argumentos, porque esto es un jarro de agua fría tremendo y una ruina económica y moral a tantos trabajadores que veían como el lunes volvían a cierta normalidad".

La líder 'popular' ha manifestado que "Puig lleva dos días sin dar la cara, mientras que la consellera Bravo dijo que los hospitales de campaña iban a servir para pasar de fase porque tenían UCI". "En realidad no hay UCI en los hospitales de campaña y no han servido para nada. Ahora empezamos a entender porqué con esos argumentos tan flojos y falsos nos deniegan el pase. El responsable es Puig que debe comparecer y dar explicaciones. Debe defender a los valencianos, alicantinos y castellonenses por encima de sus siglas políticas", ha afirmado.

LLAMA A COMPROMÍS A "REBELARSE"

En este sentido, ha apelado a Compromís y a su líder y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, "a rebelarse y que no admitan que no se dé una explicación objetiva, técnica y clara de por qué no puede pasara a fase 1 después de que hubiesen vendido esas expectativas, porque no hemos tenido ninguna explicación".

"No hemos tenido información del plan de desescalada de la Generalitat. La transparencia no es la bandera de este gobierno. Dicen, anuncian, pero luego no es verdad. Puig está acostumbrado a hacer de la falta de verdad su hilo conductor y se ha descubierto su juego. Ni tenían plan A ni B. Puig ha faltado a la verdad y ha jugado con las expectativas morales y económicas de los valencianos, alicantinos y castellonenses", ha acusado.

Por último, ha reiterado que "Puig es el responsable, vendió la piel del oso antes de cazarlo". "Dijo que estaba convencido que íbamos a pasar de fase y le creímos. Hoy ni da la cara y se ha descubierto que ha faltado a la verdad. Tendrá que explicarlo porque no ha sido humilde ni prudente. Puig debería salir a pedir a Sánchez explicaciones y mostrar toda la documentación si no tiene nada que ocultar", ha finalizado.