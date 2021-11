El PP presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos "fake" del Consell porque son "una fantasía contable"

Reprocha al Consell su "sainete" para acabar "incumpliendo los plazos y pintar partidas ficticias"

VALÈNCIA, 4 8EUROPA PRESS)

El PPCV presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos "fake" de la Generalitat para el próximo ejercicio porque son "una irresponsabilidad y un insulto a la inteligencia" ya que se han "inventado" 2.300 millones de euros para cuadrar unas cuentas "imposibles" que harán que los valencianos sean "los grandes perdedores" porque "se reduce el gasto social y las inversiones".

Así, lo ha anunciado este jueves el presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón, en rueda de prensa acompañado de la secretaria general, María José Catalá, que han criticado que la nueva partida reivindicativa de mil millones supone pasar de la "ingeniería a la fantasía contable".

Por ello, Mazón ha señalado que es el Gobierno del "engaño": "Inventarse más de 2.300 millones de ingresos no es ayudar a las personas, es timarlas". El líder de lo populares valencianos ha admitido que no es partidario de incluir en los presupuestos "partidas reivindicativas", pero ha defendido que el Gobierno del popular Juan Manuel Moreno Bonilla haya incluido una de mil millones porque, a diferencia de la Comunitat Valenciana, ha conseguido superávit y bajar impuestos en Andalucía. "Tiene, por tanto, más credibilidad y autoridad moral", ha defendido.

Mazón ha cuestionado por qué el Consell ha vulnerado además el Estatuto de Autonomía al presentar los presupuestos en La Corts fuera de plazo "si al final han pegado tres martillazos en los papeles para inventarse las cuentas". Así, "puestos a soñar" ha cuestionado que "si tanto vamos a crecer no se rebajen los impuestos a las rentas más bajas" y ha criticado que el presupuesto para Sanidad es "el más bajo de la historia". Además, ha alertado de que "sube deuda al doble del Presupuesto, 54.000 millones, que deberán soportar "nuestros hijos y nietos". "Estamos en quiebra técnica y en causa de disolución", señala.

Por otro lado, ha advertido a Puig que "se agota el tiempo" para "evitar el ninguneo" a la Comunitat Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado mediante la presentación de enmiendas acordadas por todos los grupos valencianos y en ese sentido ha anunciado que en breve presentarán las 150 enmiendas elaboradas por el PP valenciano y que ha afirmado que apoya el PP nacional.

Por su parte, la secretaria general y síndica popular, ante el anuncio de Cs de que también presentará una enmienda a la totalidad, ha señalado que "hablan todos los días" y al respecto se ha mostrado convencida de poder "aunar esfuerzos con otros grupos que no quieren tragar con este ejercido de irresponsabilidad".

"FALTA DE RIGOR Y SERIEDAD"

Asimismo, Catalá ha lamentado que para "acabar pintando partidas ficticias e incumpliendo los plazos no hacía falta el sainete" representado por el Botànic. "Es una irresponsabilidad colosal", ha recalcado Catalá, que ha lamentado que "falta de rigor y seriedad" del president Puig y del conseller de Hacienda, Vicent Soler.

En ese sentido, ha advertido de que las partidas ficticias "no llegarán" por no estar pactadas con el Gobierno ni el Ministerio de Hacienda, además de cuestionar que se cumplan los fondos europeos, los grandes perjudicados serán los valencianos porque "disminuirá el gasto social", mientras que además tampoco se ejecutarán las inversiones previstas, que no llegaron ni al 32% de las cuentas de 2021.

En ese sentido, ha recriminado que el Consell no haya aprovechado que es del mismo color político que el Gobierno de Sánchez para acordar incluir en los presupuestos autonómicos un fondo covid que compense los gastos extraordinarios en lugar de "inventar partidas irreales".

Por último, el portavoz popular de Hacienda en la Corts, Rubén Ibáñez, ha indicado que junto a los 2.600 de ingresos "ficticios" hay otras partidas de "de tapadillo" que superan los 3.000 millones como los 700 millones de atención sanitaria a desplazados, los 1.700 de fondos europeos o el 50% que debe pagar al Estado por Dependencia que "nunca se cobra".