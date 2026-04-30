El PP rechaza en el pleno de Alicante junto a la izquierda una propuesta de Vox sobre "garantizar la prioridad nacional"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este jueves una declaración institucional propuesta por Vox para instar al Gobierno de España a "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado del bienestar de los españoles". La propuesta ha contado con el voto en contra de PP, PSPV, Compromís y EU-Podem.

En la sesión ordinaria de abril, tampoco ha salido adelante otra declaración institucional de los 'populares' --que gobiernan el consistorio en minoría-- y en la que pedían instar al Ejecutivo central a adoptar medidas para "promover una inmigración legal, ordenada y segura". La oposición en bloque, formada por PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, ha tumbado esta iniciativa.

El concejal de Inmigración, Julio Calero, del PP, ha señalado que "España ha sido tradicionalmente un país de migración y en las últimas décadas se ha convertido en un receptor de flujos migratorios" y ha aseverado que "bien gestionado puede constituir un factor de dinamismo económico, demográfico y cultural".

Además, ha subrayado que el equipo de gobierno es "consciente" de que "la inmigración legal y ordenada aporta", ya que "suele integrarse con facilidad y contribuye al mercado laboral y al sostenimiento del estado del bienestar", según Calero.

No obstante, el edil ha indicado que "la inmigración irregular supone una vulneración de los cauces legales establecidos y resulta injusta para quienes tramitan adecuadamente sus permisos de residencia y trabajo".

PP: "COLADERO"

También cree que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ocasiona "una crisis sin precedentes que se evidencia fuertemente en Alicante" y que se caracteriza por "la improvisación, la falta de planificación y el colapso administrativo", lo que provoca, según Calero, "un incremento de la percepción de inseguridad".

"España no puede convertirse en el mayor coladero de inmigración para Europa. Esta regularización masiva no será gratis, ya que los costes se trasladarán al contribuyente con degradación de los servicios o subida de impuestos", ha enfatizado.

Por ello, el PP ha propuesto instar al Gobierno de España a "un control efectivo de las fronteras para prevenir la inmigración irregular"; a "la creación de un sistema de autorizaciones temporales de residencia y trabajo, formación, experiencia, idioma e integración"; a "un refuerzo en la lucha contra las mafias a través de la modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial", y, además, a "que se paralice el proceso actual hasta que no se dote a los ayuntamientos de los recursos técnicos".

VOX: "DECISIONES BLANDAS"

En el caso de la declaración institucional presentada por el grupo municipal Vox, su portavoz en el consistorio alicantino, Carmen Robledillo, ha resaltado que los 'populares' muestran "palabras firmes y decisiones blandas".

Durante su intervención en el pleno, Robledillo ha sostenido que, "mientras la izquierda ha promovido fronteras abiertas y políticas ideológicas desconectadas de la realidad, el PP ha fingido firmeza".

A juicio de la edil voxista, "España está desbordada en sus servicios públicos, en el acceso a la vivienda y en su capacidad de integración", al tiempo que ha incidido en que "el Gobierno de Pedro Sánchez sigue negando la realidad y llamando racismo a cualquier intento de poner orden".

"El PP vuelve a hacer lo de siempre, llegar tarde, mal y con miedo. Miedo a decir la verdad, a tomar decisiones y a diferenciarse realmente de la izquierda. Hablan de inmigración ordenada, pero aceptan el desorden. Hablan de legalidad, pero toleran su incumplimiento, y frente a esto, la izquierda responde con más gasto, más ideología y más negación", ha aseverado Robledillo.

Finalmente, ha apuntado que "España tiene derecho a decidir quién entra, a poner límites y a exigir respeto a sus leyes, a su cultura y a su forma de vida" y ha remarcado que "lo contrario no se puede llamar solidaridad, es irresponsabilidad". "La solución pasa por recuperar el control, por decir la verdad y por gobernar con valentía", ha concluido.

PSPV: "VOX Y PP SON LO MISMO"

Por su parte, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha aseverado que "los derechos humanos no se reparten por nacionalidad, no dependen del lugar del nacimiento, ni del color de la piel, ni del acento, ni siquiera de la situación administrativa de una persona".

En este sentido, ha destacado que este debate "no" va "solo de inmigración", sino que aborda "si Alicante quiere ser una ciudad que defiende la convivencia y los derechos o una ciudad donde se utiliza el miedo para enfrentar unos vecinos a otros".

En relación con ambas declaraciones institucionales, Barceló ha manifestado que "Vox y PP son lo mismo" y ha hecho hincapié en que el grupo voxista lanza planteamientos de forma "más descarnada, proponiendo repatriaciones masivas".

Igualmente, ha acusado a PP y Vox de querer instalar "una idea peligrosa" respecto a que "la inmigración explica la tensión entre los barrios, la presión sobre la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y los problemas de convivencia".

"Eso es solo una coartada. Una coartada para no hablar de la falta de vivienda asequible en Alicante. Una coartada para no hablar de los servicios públicos infradotados. Y, en el caso del PP, una coartada para no hablar de su propia responsabilidad de gobierno", ha zanjado.

COMPROMÍS: "LUCHAR CONTRA LA ESPECULACIÓN"

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que "la prioridad nacional es no despedir al 90 por ciento de la plantilla de Acción Social generando un agujero de seis o siete meses".

Mas también ha señalado que "prioridad nacional" es "no recortar en policía de barrio" y "luchar contra la especulación" y "no" es "ponerle un piso al señor Mazón para que se vaya a la playa con su asesor".

EU-PODEM: "DIGNIDAD HUMANA"

Por su parte, el portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, ha subrayado que las dos declaraciones institucionales propuestas son "distintas" en "las formas" pero "parecidas" en "el fondo".

"Una habla de prioridad nacional, pero la otra autoriza expresiones más suaves: inmigración ordenada, inmigración legal, inmigración segura. Una grita más y otra disimula mejor, pero en el fondo lo que hacen las dos es señalar a las personas migrantes como los problemas y como los responsables de todos los problemas que tenemos", ha lamentado.

Asimismo, Copé ha asegurado que "los problemas de vivienda de Alicante no los provoca una familia que llega buscando un futuro", sino "la especulación inmobiliaria", "los fondos buitres" y "el alquiler turístico descontrolado".

De la misma forma, ha aseverado que "la saturación de los servicios públicos no la causa la inmigración", sino "años de recortes" y "plantillas insuficientes". Por ello, ha manifestado que "la inseguridad no se combate con miedo ni buscando archivos expiatorios" y que "la seguridad nace de los barrios, del empleo digno, de la educación y de una presencia pública donde más se necesita".

Finalmente, Copé ha sostenido que "la dignidad humana no depende del pasaporte ni de la nacionalidad" y que "las personas migrantes que viven y que conviven aquí tienen que tener los mismos derechos".

"Lo que necesitamos es justicia social y servicios fuertes. Frente a la división, elegimos comunidad y frente al odio lo que elegimos son derechos para todas las personas, sin excluir a nadie", ha sentenciado.