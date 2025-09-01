El PP rechaza la quita de deuda para la Comunitat por ser un "parche" y Compromís cuestiona los criterios: "Algo falla"

VALÈNCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha justificado el rechazo de su partido a la condonación de la deuda que plantea el Gobierno de España para la Comunitat Valenciana, que ha calificado de "parche", y ha insistido en reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica, mientras que Compromís ha cuestionado los criterios establecidos por el Ejecutivo central: "Algo falla".

Así lo han asegurado los síndics de ambos grupos, en declaraciones a los medios este lunes antes de la Diputación Permanente de Les Corts, en la víspera de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, con el que Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas.

De un lado, desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha recalcado que el asunto de la financiación se debe resolver "entre todas las comunidades autónomas" y ha advertido al respecto: "Cualquier planteamiento que haga el Gobierno de España solo para atender las peticiones de los independentistas de Cataluña está abocado al fracaso".

Dicho esto, ha lamentado que en este momento "hablamos ahora de una quita de la deuda porque al Gobierno de España le interesa llegar a un acuerdo con los independentistas para ver si le aprueban los presupuestos" y ha afeado al Ejecutivo central que no quiera "afrontar ni solucionar el problema que sí que es importante, que es el de la financiación".

"Por lo tanto, parches ya no podemos aceptar más, porque esta comunidad --la valenciana-- está sufriendo mucho el desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez y de todos los socialistas, incluidos los valencianos. No podemos aceptar quitas, no podemos aceptar parches, queremos que se acabe con el problema de la financiación, arreglando y llegando a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas", ha argumentado.

"SÍ A LA QUITA, PERO NO CON ESTOS CRITERIOS"

Mientras, desde Compromís, Joan Baldoví se ha mostrado partidario de la quita de la deuda, "pero no" con las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda. "La quita de deuda es una solución, lo que no pueden ser son los criterios", ha expuesto.

A su juicio, estos "deberían ser que los que están peor" sean "los que más quita tienen". Por eso mismo, ha cuestionado "cómo a Andalucía le quitan el 50% --de su deuda-- y a los valencianos nos quitan no llega al 20%". "Por tanto, algo falla en los criterios", ha advertido.

Según ha defendido Baldoví, si la Comunitat Valenciana es la región "más endeudada por cápita", de igual modo debería ser "la comunidad que en porcentaje más quita" se le condone. "Sí a la quita, pero no con estos criterios", ha resumido.