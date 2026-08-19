El PP reprocha a Puente que presente "como solución" para las Cercanías de València "trenes viejos" de más de 20 años

Archivo - Imagen de archivo de González de Zárate - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Transportes e Infraestructuras del PP en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado que el Gobierno de España "pretende presentar como una solución al grave problema de las Cercanías valencianas el simple reacondicionamiento de trenes con más de 20 años de antigüedad" y ha reprochado esta actitud al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Así lo ha manifestado, en un comunicado, un día después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anuncuara incrementará la capacidad de las líneas electrificadas del núcleo de Cercanías de Valencia (C-1, C-2 y C-6) en un 30 por ciento gracias a la sustitución de la flota que opera actualmente estos servicios por trenes "más modernos y de mayor capacidad". De hecho, Puente visitó este martes Xàtiva (Valencia) con motivo de la puesta en servicio de estos trenes y para conocer la Feria de Agost.

La flota que se incorporará a esta red de Cercanías está compuesta de 41 unidades de trenes Civia serie 465, que sustituirán progresivamente los 34 trenes de la Serie 447 y los siete trenes de la serie 464 que operan estas tres líneas en la actualidad, según informó el Ministerio en un comunicado.

Sin embargo, el diputado del PP ha calificado de "vergüenza" que trenes "que han sido fabricados aquí y que llevan un importante rodaje a sus espaldas ahora pasen por chapa y pintura y nos los quieran vender como la gran solución para miles de valencianos que sufren cada día retrasos, averías, cancelaciones y un servicio absolutamente deficiente".

"Mientras la Comunitat está fabricando trenes nuevos, solo recibimos vagones viejos", ha criticado, lo que muestra a su juicio que Puente es "uno más de un Gobierno que no deja de maltratar a los valencianos". "El superanuncio del ministro no deja de ser un parche a un problema mucho más grave y que necesita una solución integral", ha incidido González de Zárate.

En este sentido, se ha mostrado "harto de anuncios, de promesas y de compromisos que nunca llegan". "Los valencianos llevamos demasiado tiempo esperando un verdadero Plan de Cercanías que modernice la red, mejore las frecuencias, garantice la puntualidad y ofrezca un servicio digno a los miles de ciudadanos que cada día dependen del transporte público", ha afirmado.

Por último, ha remarcado que los valencianos "no necesitan más anuncios ni más fotografías del ministro", sino "trenes que funcionen, infraestructuras que se ejecuten y frecuencias que permitan llegar a tiempo al trabajo, a la universidad o a casa".