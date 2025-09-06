El PP tilda de "bochornosas" las críticas del PSPV a "las mejoras en el transporte que lleva a cabo la Generalitat"

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Joserra González de Zárate, ha tildado de "bochornosas" las críticas del PSPV-PSOE a "las mejoras en el transporte que se han llevado a cabo desde la Generalitat Valenciana". "Quienes son incapaces de que los trenes funcionen en toda España, se atrevan a denunciar las mejoras en la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

Así ha respondido González de Zárate en un comunicado a las declaraciones emitidas este sábado por el secretario de Transportes del PSPV-PSOE, Pere Rostoll, quien ha denunciado "el caos y los recortes" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con las líneas de transporte público de autobús y ha lamentado que el Consell "con sus políticas desastrosas deja a los ciudadanos valencianos sin acceso a un transporte público de calidad".

El portavoz 'popular' ha manifestado que "si Pere Rostoll quiere ser candidato a la alcaldía de Benidorm pierde el tiempo, porque los ciudadanos saben que su única política es la de no ofrecer servicios de calidad a los usuarios del transporte como demuestra a diario con las cercanías, las deficiencias en Adif y en los trenes que nunca llegan a su destino".

"Uno de los grandes fracasos y chapuzas de la gestión del PSPV fue cuando el Botànic adquirió trenes que no pasaban por los puentes de la línea del TRAM de Dénia a Benidorm", ha criticado, al tiempo que ha agregado que fue "una nefasta gestión que provocó que durante años cerca de un millón de usuarios de la Línea 9 del TRAM d'Alacant tuvieran que sufrir los inconvenientes de realizar diversos transbordos en autobús para completar su trayecto, dificultando la movilidad entre las comarcas de la Marina Alta y Baixa".

Y ha añadido: "Un error que ha supuesto una inversión del actual Consell de 16 millones de euros para permitir que más de un millón de usuarios puedan disponer de la línea, en servicio desde enero de 2025, puesto que no ha sido hasta esta legislatura cuando se ha completado la modernización de esta línea y por fin los nuevos duales pueden hacer todo el recorrido, sin necesidad de transbordo entre Benidorm y Dénia".

Por todo ello, González de Zárate ha insistido en que "debería ponerse a trabajar de una vez en aportar el transporte que merecemos y que deje a la Generalitat hacer el suyo".

"El Consell va a reforzar el servicio del bus del Vinalopó y la Nueva Alcoyana", ha afirmado, al tiempo que ha detallado "el primero conecta el Alto y Medio Vinalopó con Elche y Alicante gracias a un total de 16 líneas regulares y dos líneas metropolitanas para desplazarse entre Elda, Petrer y Monóvar con mayores frecuencias. Además, se refuerzan las conexiones con los hospitales de Elda y del Vinalopó, así como con la Universitat d'Alacant".

"Por su parte, La Nueva Alcoyana es la actualización del servicio de autobús que, con nueve líneas regulares, une el triángulo Alcoi, Villena y Alicante y atiende a los municipios de Ibi, Castalla, Onil, Tibi, Biar, Xixona, Torremanzanas, Mutxamel, Villena, Sant Joan d'Alacant y San Vicente del Raspeig, así como algunos importantes centros de servicios públicos como la Universitat d'Alacant o el Hospital de Sant Joan d'Alacant", ha concluido.