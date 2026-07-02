El PP de Valencia lanza la campaña 'La Espera Infinita' para exigir unas Cercanías "dignas" y denunciar su "deterioro"

El PP lanza la campaña 'La Espera Infinita' para exigir unas Cercanías "dignas" y denunciar su "deterioro" - BIEL ALIÑO

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha presentado en Gandia la campaña provincial 'La Espera Infinita' que recorrerá el territorio para denunciar el "deterioro" del servicio de Cercanías y exigir al Gobierno de España "las inversiones necesarias para garantizar un transporte ferroviario fiable, puntual y a la altura de lo que merecen los valencianos".

El acto, celebrado frente a la estación de Renfe, ha reunido a más de cincuenta alcaldes, alcaldesas y portavoces de municipios afectados por las líneas C-1, C-2, C-3, C-5 y C-6, que han escenificado un frente común para reclamar soluciones ante un problema que, según aseguran, "ya afecta a toda la provincia", según recogen los 'populares' en un comunicado.

Durante su intervención, Mompó ha denunciado que el Gobierno de España "ha condenado a los valencianos a una espera infinita" y ha sostenido que los retrasos, las cancelaciones y las averías han "dejado de ser una excepción para convertirse en la normalidad". "Cuando no es la catenaria, es una incidencia técnica. Cuando no es una incidencia técnica, es cualquier otro problema. Lo único que nunca llega es una solución", ha afirmado.

El presidente provincial ha indicado que este mismo miércoles "una nueva avería en la línea C-1 volvió a provocar retrasos de varias horas", una situación que "se repite semana tras semana y que demuestra el abandono absoluto que sufre la red de Cercanías de la provincia de Valencia".

Dicho esto, ha advertido de que el "deterioro" del servicio "ya no perjudica únicamente a quienes utilizan el tren": "Cada vez son más los valencianos que han dejado de confiar en Cercanías porque no saben a qué hora van a llegar. Y cuando la gente deja de confiar en el tren, vuelve al coche".

Ha advertido de que esta situación "está colapsando los accesos a la ciudad de València, incrementando los atascos, aumentando la contaminación y haciendo perder todavía más tiempo a miles de personas". "El problema de Cercanías ya no es solo ferroviario; es un problema de movilidad, de competitividad y de calidad de vida para toda la provincia", ha argumentado.

INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN

Asimismo, ha criticado la "contradicción" del Gobierno al "defender la movilidad sostenible mientras abandona el principal servicio de transporte público que utilizan miles de valencianos cada día". También ha puesto el foco en el incremento de la recaudación del Estado y ha detallado que en 2018 el Estado recaudó 82.859 millones de euros por IRPF, mientras que en 2025 han sido 142.466 millones. "Se recauda un 72% más, pero ese dinero, desde luego, no está en Cercanías", ha cuestionado.

"¿Dónde están nuestros impuestos?", se ha preguntado el presidente provincial, que ha insistido en que los valencianos "no están pidiendo privilegios, sino que una parte de los impuestos que pagan vuelva en forma de infraestructuras y servicios públicos de calidad".

CAMPAÑA

La campaña 'La Espera Infinita' se desarrollará durante los próximos meses en toda la provincia de Valencia e incluirá una recogida de firmas, una plataforma digital para implicar a la ciudadanía y hacer "más amena" la espera y una batería de mociones que serán presentadas en los ayuntamientos para reclamar un plan de inversiones urgente para la red de Cercanías.

Sobre la página web de la campaña, Mompó ha detallado que pretende "convertir el tiempo perdido en presión política". "Si el Gobierno obliga a los valencianos a esperar, queremos que ese tiempo sirva para algo. Cada minuto que un usuario dedique a esta plataforma será un minuto para exigir el servicio de Cercanías que merecen los valencianos", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz del PP de Gandia, Víctor Soler, ha asegurado que la espera al tren "no puede ser infinita y la desconfianza en nuestro transporte público, tampoco". "Nosotros nos negamos en seguir viendo a la gente resignada. Queremos devolver un servicio ferroviario digno y también la confianza en que la política sirve para resolver los problemas reales de la gente", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que Gandia "simboliza mejor que nadie el abandono ferroviario que sufre la Comunitat Valenciana y también las consecuencias de años de promesas incumplidas por parte del Gobierno". "Mientras los ciudadanos esperan horas al tren y necesitan soluciones urgentes, el clan socialista de Gandia demuestra que sólo tiene tiempo para su campaña política", ha lamentado en alusión a la ministra Diana Morant y el alcalde José Manuel Prieto.

"El deterioro del tren tiene nombre y apellidos: el Partido Socialista. Mientras --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez ha dejado de priorizar las inversiones ferroviarias que necesitaba nuestra tierra. El resultado lo sufren miles de usuarios cada día: retrasos, averías, cancelaciones y un servicio impropio de una ciudad como la nuestra", ha continuado.

CONEXIÓN DIRECTA CON MADRID

Además, ha denunciado que este verano Gandia "pierde la conexión directa con Madrid, un golpe para miles de viajeros y para nuestro sector turístico". "Antes también perdimos servicios como el Civis, que permitía llegar a València en apenas 45 minutos y que muchos utilizábamos precisamente por su eficacia", ha resaltado.

El acto ha concluido con el compromiso de los representantes municipales presentes de impulsar la campaña en sus respectivos municipios para trasladar un "frente común" al Gobierno de España la exigencia de un servicio de Cercanías "digno, moderno y fiable".