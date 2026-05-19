PP y Vox aprueban avanzar en la tramitación para declarar el Corpus Christi de València de Interés Turístico Nacional

Archivo - Imagen de la Moma en la procesión del Corpus Christi de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes una moción alternativa presentada por el equipo de gobierno para "reforzar" la "protección, conservación y proyección" del Corpus Christi de València con motivo de la celebración de su 700 aniversario en 2026 y "avanzar" en la tramitación para declarar esta celebración como Fiesta de Interés Turístico Nacional "como paso previo a futuros reconocimientos internacionales como la candidatura vinculada al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco".

De esta forma se ha rechazado la moción presentada por Compromís para impulsar la candidatura de la también llamada 'Festa Grossa' a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, lo que ha llevado a la coalición y al PSPV a calificar de "sectarismo" y de "desprecio" la decisión.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la propuesta aprobada reconoce al Corpus Christi "como una de las manifestaciones históricas, culturales, patrimoniales y festivas más importantes de la ciudad y de toda la Comunitat Valenciana" y consolida el "compromiso municipal con la preservación de una tradición profundamente arraigada en la identidad valenciana".

La moción respalda los trabajos que la Delegación de Fiestas y Tradiciones, dirigida por Mónica Gil, está desarrollando "de manera coordinada" con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana "para la conservación, reparación y restauración de las Roques del Corpus y del conjunto del patrimonio material vinculado a la festividad".

Asimismo, el acuerdo aprobado "pone en valor" la tramitación administrativa ya iniciada por el Ayuntamiento de València para lograr la declaración del Corpus Christi como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento "que permitirá reforzar su proyección cultural, patrimonial y turística en el año de su 700 aniversario".

Mónica Gil ha destacado que el Corpus Christi es "una de las grandes señas de identidad de València y merece que las instituciones actúen con responsabilidad, planificación y compromiso para garantizar su conservación y proyección futura". La edil ha subrayado además que el gobierno municipal "está trabajando con hechos, impulsando actuaciones reales para proteger nuestro patrimonio festivo, conservar las Roques y reforzar el reconocimiento nacional e internacional del Corpus de València".

Para el equipo de gobierno la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional puede servir "como base para estudiar e impulsar en el futuro posibles reconocimientos internacionales de protección patrimonial, entre ellos una eventual candidatura vinculada al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, siempre desde la coordinación institucional y el consenso con las entidades implicadas".

ALTERNATIVA "VACÍA"

Sin embargo, desde Compromís han denunciado en un comunicado el "sectarismo" del gobierno dirigido por la alcaldesa maría José Catalá ante el rechazo a la moción, en la que planteaba "iniciar los trámites institucionales y sumar consensos para promover la máxima protección patrimonial internacional para una de las celebraciones culturales más antiguas, singulares y representativas del patrimonio valenciano".

La coalición sostiene que la alternativa aprobada está "vacía y sin compromisos reales, limitada prácticamente a reivindicar el Corpus como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y a dejar para un futuro indefinido de manera inconcreta la posibilidad de una candidatura".

El concejal de Compromís Pere Fuset ha lamentado especialmente que ni PP ni Vox "hayan querido explicar públicamente los motivos de su voto contrario durante la comisión, así como la ausencia de la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil (Vox)". Fuset ha repcohado en la comisión a los concejales del gobierno "por actuar con un sectarismo político tan radical como cobarde puesto que queriendo decir que no a Compromís en realidad le dicen no a siete siglos de historia".

"Es muy grave que el gobierno municipal rechace una propuesta de ciudad como esta sin dar ninguna explicación. Ni siquiera han sido capaces de argumentar por qué se niegan a impulsar la máxima protección patrimonial para el Corpus y por qué, en cambio, quieren centrarse en la atracción de más turismo", ha afirmado Fuset.

Compromís ha recordado que las grandes candidaturas patrimoniales valencianas solo han sido posibles desde el consenso institucional y la cooperación política y social. "La candidatura de las Fallas se impulsó desde años antes, y durante los gobiernos de Joan Ribó se continuaron uniendo esfuerzos para llevarla finalmente hasta el éxito ante la Unesco", ha indicado Fuset, que ve "incomprensible" el rechazo de la propuesta.

El edil ha lamentado también que el equipo de gobierno "renuncie a solicitar ayuda a la Generalitat para restaurar las Rocas o recuperar los frescos murales descubiertos en 2022 con la rehabilitación impulsada por el gobierno progresista". "Les haremos rectificar hasta que la 'Festa Grossa' reúna el consenso que merece sin cálculo político", ha advertido.

"RECONOCIMIENTO MERECIDO"

Desde el PSPV, la concejala Nuria Llopis ha denunciado el rechazo del equipo de Gobierno y ha recalcado en un comunicado que esa distinción ya de la Unesco ya la tienen las Fallas y supondría "un reconocimiento internacional merecido para la 'Festa Grossa' de la ciudad".

Llopis ha criticado que el ejecutivo municipal "haya vuelto a dar la espalda a una celebración histórica y profundamente arraigada en la identidad valenciana" y ha lamentado que PP y Vox "se conformen únicamente con pedir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para una tradición con siglos de historia y un valor cultural indiscutible".

"La negativa del gobierno de Catalá no se entiende", ha afirmado y ha manifestado que si las Fallas "fueron reconocidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su importancia histórica, cultural y social, el Corpus también merece aspirar a esa distinción". "Estamos hablando de una de las celebraciones más antiguas y singulares de València, que forma parte de nuestra memoria colectiva y de nuestras señas de identidad", ha señalado.

La edil socialista ha acusado a PP y Vox de actuar "más pendientes de llevar la contraria a la oposición que de defender y promocionar el patrimonio cultural valenciano". "Han votado en contra sin ofrecer ninguna explicación convincente y demostrando una absoluta falta de ambición para nuestra ciudad", ha añadido.

En este sentido, Llopis ha insistido en que impulsar la candidatura ante la Unesco "no es incompatible con otras declaraciones de interés turístico", sino que supone "dar un paso más para situar al Corpus en el lugar que merece y garantizar su protección y difusión internacional". "La fiesta del Corpus merece el máximo reconocimiento posible y no el desprecio de un gobierno municipal que vuelve a demostrar que no cree en el potencial cultural y patrimonial de València", ha concluido.