PP y Vox aprueban de forma inicial en el pleno de Sant Vicent del Raspeig un presupuesto de 60 millones para 2026

Pleno de Sant Vicent del Raspeig (Alicante)

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) han dado luz verde este martes en el pleno a la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2026, que superarán por primera vez los 60 millones de euros, con un crecimiento del siete por ciento respecto al ejercicio anterior.

El documento lo ha rechazado por la oposición, que conforman PSPV, EU-UP y Compromís, y se someterá a exposición pública durante 15 días hábiles antes de su aprobación definitiva, según ha detallado el consistorio este martes en un comunicado.

Así, el alcalde de Sant Vicent del Raspeig, el 'popular' Pachi Pascual, ha asegurado durante el debate que "es el mejor presupuesto que puede tener" el municipio y que "nace con el objetivo de que el dinero esté en aquello que al ciudadano de verdad le importa, como son los servicios que recibe y las infraestructuras que transforman la ciudad, sin dejar a nadie atrás, con la vista puesta en mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos".

Durante el pleno, el concejal de Intervención, Pablo Quintana (Vox), ha defendido la propuesta consensuada por 'populares' y voxistas y la ha calificado como propia de unos presupuestos "ambiciosos", "útiles" y "realistas" que "refuerzan las prioridades de este equipo de gobierno para hacer" un municipio "mejor, anteponiendo los intereses de los vecinos y aparcando las diferencias, en contraste con el Gobierno central".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, la portavoz socialista, Asun París, ha señalado que "la derecha se dedica a promocionar que han elaborado el mayor presupuesto de la historia, pero la realidad es un presupuesto engañoso", ya que "se quedó sin ejecutar el 45% de las cuentas de 2025".

"Son los presupuestos menos sociales de la historia. Por eso han tardado tanto, porque han pasado por el aro de Vox y han cedido en las rebajas de Emergencia Social, Cooperación y Empleo, también para dejar sin ejecutar campañas enfocadas a igualdad o violencia de género. Pero eso sí, 33.000 euros más para propaganda institucional", ha expuesto París, según informa el PSPV local en un comunicado.

Además, Alberto Beviá, concejal de EU-UP, ha asegurado que "técnicamente el presupuesto está correctamente elaborado", pero que "políticamente" es "insuficiente", "poco ambicioso" y está "muy alejado de las prioridades reales de la ciudadanía". "Se desentiende de uno de los principales problemas sociales como es la vivienda", ha agregado.

Desde Compromís, la edil Maribel Morera aboga por que "un presupuesto municipal tiene que blindar, como mínimo, un aumento en la consignación de Bienestar Social, Vivienda, Trabajo, Igualdad, Cultura, Sanidad y Educación", así como incrementos de ayudas al comercio local, profesionales y autónomos y mejoras de las prestaciones del transporte urbano para jóvenes, mayores y personas con diversidad funcional.

RECHAZO DE ENMIENDAS

Por su parte, Beviá, de EU-UP, ha defendido en el pleno las enmiendas presentadas por su grupo a la propuesta de presupuestos del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig para 2026, que han sido rechazadas por PP y Vox.

Desde el ejecutivo municipal recalcan que "existe un informe de Intervención que descarta la posibilidad de que sean aceptadas porque incumplen la normativa". "No tienen mucho sentido, pero hemos conseguido avanzar algo", ha afirmado Quintana (Vox), en referencia a la "falta de enmiendas a los presupuestos de 2025" y a que PSPV y Compromís "tampoco" han presentado "este año".

MODIFICACIÓN DE PLANTILLA Y RPT

En el pleno celebrado, se ha incluido la aprobación inicial de la plantilla de personal y modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT), que ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno, formado por PP y Vox, y el rechazo de PSPV, EU-UP y Compromís.

El concejal de Recursos Humanos, Óscar Lillo (PP), ha dicho que "se pasará de 413 a 421 empleados en el Ayuntamiento, creando ocho plazas más: cuatro de agente de Policía Local, dos de trabajador social, dos de instalaciones deportivas, además de otras mejoras realizadas para la amortización de plazas, con las que se ha tratado de atender los departamentos que más necesidad tienen".

En cuanto a la RPT, el concejal ha detallado que, "con el presupuesto de este año, se modifican puestos que afectan a más de 90 trabajadores municipales, priorizando los colectivos con menor retribución".