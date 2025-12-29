PP y Vox aprueban los presupuestos de 2026 en el Ayuntamiento de Alicante, los "más altos de la historia"

Votación de los presupuestos en el Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PP --que gobierna en minoría-- y Vox han aprobado este lunes en el pleno del Ayuntamiento de Alicante de manera inicial los presupuestos de 2026 con el voto en contra del PSPV, Compromís y EU-Podem. El alcalde Luis Barcala ha resaltado que se trata del presupuesto "más alto" para la ciudad "en toda su historia", con 367.293.887 euros. Además, el pleno, de carácter extraordinario, ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por socialistas y la coalición.

El primer edil ha argumentado que Alicante "debe construirse entre todos". "Quien quiera estar del lado del desarrollo y progreso de nuestra ciudad siempre tendrá la puerta abierta, solo pido que no pongan palos en las ruedas", ha agregado Barcala, quien a agradecido el trabajo de los concejales y la "implicación" de Vox "porque han demostrado que se puede trabajar con responsabilidad y al mismo tiempo hacer un trabajo de oposición, lo que lamentablemente no vemos en el resto de partidos de la oposición". "Hemos negociado con quien ha querido y no lo hemos podido hacer con quien no ha tenido ninguna intención", ha expuesto.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha señalado que el presupuesto crece en un 5,8 por ciento, con una "firme apuesta por la mejora de los servicios fundamentales", como la limpieza viaria de la ciudad, que cuenta con una partida incrementada en 10,1 millones de euros, lo que "permitirá desarrollar el plan de choque".

Beldjilali ha subrayado la subida de 1,4 millones de euros (57%) para el mantenimiento de aceras y calzadas, así como el mantenimiento de bienes inmuebles municipales, partida que aumenta un 45,77%, por lo que pasa de los 2,8 millones de euros en 2025 hasta los cuatro millones.

También se incorpora el nuevo espacio museístico internacional del Centro Cultural de las Cigarreras, al que destina una partida de 550.000 euros para "poner en marcha la primera exposición en el primer semestre de 2026".

En materia de políticas sociales para los colectivos más vulnerables, la edil ha manifestado que el Ayuntamiento mantiene su "apuesta firme", con un presupuesto global de 13,7 millones de euros para bienestar social, educación, juventud --que aumenta un 35,75%-- y mayores --con un crecimiento del 10%--.

Además, las ayudas por nacimiento y las de alquiler joven se duplican y las subvenciones al transporte público se incrementan en un 5,15%, de 20,9 a 21,9 millones. En cuanto a la partida de personal, Beldjilali ha asegurado que aumenta en 6,7 millones con el fin de "cumplir con todos los compromisos de mejora salarial y optimizar así las condiciones laborales de los trabajadores municipales".

En este contexto, la responsable del área de Hacienda ha apuntado que las cuentas presentadas suponen "un incremento presupuestario notable respecto al anterior" y garantizan "la ejecución de 19,6 millones de euros que se prevén incrementar a lo largo del año", para continuar así con "la transformación urbana de Alicante con nuevas infraestructuras verdes, culturales y de seguridad".

Respecto a estas infraestructuras, la edil ha destacado la reforma del edificio cultural de los antiguos cines Aba6; la rehabilitación del retén de la Policía Local en Juan XXIII y la creación de la comisaría de la playa de San Juan; las obras de mejora del Mercadillo de Teulada, la reurbanización de varias manzanas de viviendas del Virgen del Remedio, las obras de rehabilitación del Castillo de Santa Bárbara y la promoción de más vivienda social, entre otras actuaciones.

De otro lado, Beldjilali ha presentado las cuentas de organismos autónomos, de modo que el Patronato de Turismo contará con un presupuesto de 6.730.239,57 euros; el de Vivienda, con 4.124.759; la Agencia Local de Desarrollo, con 3.555.335, y el Patronato de Educación Infantil, con 2.013.713 euros.

Finalmente, la concejala también ha agradecido a Vox el "interés en trabajar por estos presupuestos", al ser "el único grupo municipal que ha presentado enmiendas y que han sido incorporadas". Entre estos proyectos, ha continuado, se encuentra la instalación de baños públicos autolimpiables en zonas turísticas y las mejoras en diferentes instalaciones deportivas, como el pabellón municipal Florida Babel o el polideportivo de Carolinas.

VOX: "HEMOS HECHO NUESTRO TRABAJO"

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha recalcado que buscan "defender a los alicantinos, decir verdades incómodas y exigir que cada euro público se gaste con rigor, sentido común y prioridades claras" y ha defendido que su enmiendas "nacen de la calle, de los barrios, de escuchar a las familias, a los comerciantes, a los mayores y jóvenes de la ciudad".

"Frente a quienes se limitan a votar en contra por sistema nosotros hemos hecho nuestro trabajo: proponer, negociar y mejorar. Y nuestras propuestas han sido aceptadas porque eran necesarias y razonables y porque respondían a una demanda social evidente", ha añadido. No obstante, ha avisado al alcalde de que "este acuerdo no supone un cheque en blanco" y que estarán "vigilantes, atentos y pendientes".

PSOE: "VOX MARCA Y EL PP EJECUTA"

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha remarcado que el Partido Popular ha ejecutado un "pacto político" al aceptar las 31 enmiendas de Vox y ha asegurado que Barcala "lo oculta porque sabe que no es neutro". "Vox marca y el PP ejecuta", ha enfatizado.

En este sentido, Barceló ha defendido que la ciudad "necesita un proyecto de ciudad, planificación y justicia social" y ha aseverado que el presupuesto "se sostiene sobre ingresos poco realistas, previsiones que no se pueden verificar y subidas de ingresos ligadas a contratos como la ORA, sin licitación garantizada, pero que pretenden recaudar más del doble a costa de un sablazo a los alicantinos".

Asimismo, ha criticado que las cuentas presentadas contienen "330 partidas de un euro, ingresos sin respaldo, contratos sin licitar, programas sociales infrafinanciados, inversiones sin ejecución y barrios olvidados" y ha mantenido que "el problema no está en una partida concreta, sino en el enfoque general".

Barceló también ha lamentado que de las enmiendas que ha presentado Vox, 15 las había propuesto anteriormente el grupo socialista y "todas se votaron en contra".

COMPROMÍS: "EL ALCALDE MÁS ANTIDEMOCRÁTICO"

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha asegurado que "con este presupuesto va a empeorar la calidad de vida de los alicantinos, que van a sufrir un atraco fiscal" y ha definido a Barcala como "el alcalde más antidemocrático que ha tenido la ciudad en época de democracia", ya que "no se reúne, ni escucha ni ve a nadie".

Mas ha reprochado a Vox que de las 60 propuestas en las que habían llegado a un acuerdo, "solo han cumplido diez" y ha incidido en que esas iniciativas "no" mejoran la vida de la gente. "La ciudad está hecha una porquería, abandonada, con los peores servicios públicos, poniendo la alfombra roja a la especulación. No hablen de vaguería, pónganse a gobernar el poco año y medio que les queda", ha concluido.

EU-PODEM: "UNA CIUDAD SIN MODELO"

En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha remarcado que "PP y Vox plantean una ciudad sin modelo, sin ambición social y que está sometida a una agenda ideológica reaccionaria" y ha aseverado que estos presupuestos son "profundamente ideológicos".

De esta forma, Copé ha criticado que haya dinero "para contentar a Vox con la oficina de la maternidad, un instrumento ideológico que no responde a ninguna necesidad real" mientras hay mujeres que "no pueden ser atendidas por falta de presupuestos respecto a la violencia machista". "Esto no es política social, es un ataque encubierto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", ha agregado.