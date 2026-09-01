PP y Vox defienden las concentraciones por Ceuta y PSPV les acusa de utilizar instituciones para "caldear el ambiente"

Decenas de migrantes asentados de nuevo en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

El PP y Vox han defendido la convocatoria de concentraciones por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, en el marco de la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma, mientras que el PSPV ha acusado a los 'populares' y a la "extrema derecha" de utilizar esta institución de manera "partidista" y de "degradarlas para intentar sacar un beneficio electoral".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este martes en Les Corts, un día antes de la celebración de estas convocatorias a las puertas de todos los ayuntamientos españoles con el objetivo de ofrecer "apoyo" a la ciudad autónoma de Ceuta.

De un lado, Vox ha registrado este mismo martes una proposición no de ley (PNL) relativa a "la soberanía española y la invasión de Ceuta", coordinada a nivel autonómico y municipal en todo el país y que pide, entre otras cosas, impulsar una declaración "expresa e inequívoca sobre la soberanía e integridad territorial de España en Ceuta". "Es española, españolísima, desde hace más de cinco siglos y el Reino de Marruecos apenas tiene cuatro días", ha reivindicado su síndic, José Mª Llanos.

También exige el reconocimiento por parte del Gobierno de Marruecos de "la españolidad de Ceuta y Melilla" y suspender inmediatamente el tratado de amistad de España con el mismo y las relaciones de cooperación bilateral y económica. "Un país invasor no es un amigo", ha justificado Llanos, que ha sostenido que "lo que se ha producido en Ceuta no es una invasión migratoria, es una invasión perpetrada, auspiciada, fomentada y dirigida por un país invasor, por el reino de Marruecos".

Además, ha afirmado que los ciudadanos de Ceuta, a raíz de la entrada masiva del pasado 30 de julio, "están sufriendo inseguridad, atracos y están sometidos a racionamiento". "No pueden salir a la calle y están siendo perseguidos de forma violenta, incluso con la ayuda de algunas ONG que están suministrando productos que pueden provocar altercados y situaciones violentas", ha señalado.

SÁNCHEZ ES "CÓMPLICE" Y "COOPERADOR NECESARIO"

El síndic de Vox ha responsabilizado de esta situación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ser "cómplice" y "cooperador necesario" de la "invasión" de Ceuta. "Por tanto, es traidor también a España", ha remarcado, y ha exigido: "La situación en la que nos encontramos tiene que revertirse ya, tiene que alzarse un muro, no una valla de risa. Tienen que realizarse unos diques sólidos, consistentes, no un espigón que se salta a pie".

Llanos ha abogado asimismo por adoptar "todas las medidas con nuestras Fuerzas Armadas para defender la integridad territorial" y a los ceutíes. "Hay que detener esta invasión de un país foráneo a nuestro territorio nacional", ha clamado.

Sobre la entrada masiva del pasado 30 de julio, ha asegurado: "Esta invasión es como una croqueta. El envoltorio fueron 100.000 --personas-- y en el centro había más de 15.000 delincuentes convictos, delincuentes con multirreincidencia de delitos, sobre todo agresiones, saqueos, violencia y violaciones, y también terroristas. Esos, muchos de esos, si no todos, son los que se han quedado en nuestro territorio. Hemos de luchar contra esa invasión".

DEBERES AL CONSELL Y NUEVO CURSO POLÍTICO

Por todo ello, José Mª Llanos ha urgido al Consell a poner en marcha la oficina de arraigo y retorno "para que se devuelvan a sus países de origen los inmigrantes ilegales" y establecer con ONG líneas de formación y trabajo en países de origen. También ha abogado por impulsar una ley de cooperación interadministrativa que permita "luchar contra el empadronamiento irregular, los arraigos ficticios, el fraude en el padrón y contra esta invasión migratoria que se produce en las calles" de la Comunitat.

Y ha marcado como líneas de trabajo de Vox para el nuevo curso político defender la industria y el sector primario, poner en marcha una nueva ley del suelo para "evitar la burocracia" y fomentar la "neutralidad ideológica" en las aulas. Todo ello, ha recalcado, forma parte del pacto con el PP para la aprobación de los presupuestos de 2026 y ha garantizado que Vox estará "vigilante para que se cumplan en su integridad".

LLEGAR AL GOBIERNO "POR LO CIVIL O LO CRIMINAL"

Por el contrario, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado al PP de "utilizar las instituciones para caldear el ambiente y para fomentar el racismo y el odio en Ceuta" con el propósito de llegar al Gobierno de España "por lo civil o por lo criminal", algo "absolutamente indignante". "Sinceramente, no estoy en absoluto de acuerdo con esa concentración planteada por la Federación Española" de Municipios y Provincias, ha agregado.

El dirigente ha considerado que la convocatoria de la FEMP es "la prueba más evidente que el PP y la extrema derecha de Vox, cuando llegan a las instituciones, las degradan a tal nivel que no se confunde lo que es la institución con el interés partidista". Y ha reivindicado que la FEMP "lo que debería hacer es arbitrar soluciones para la situación de Ceuta", como "arbitrar un sistema para que los ayuntamientos cedieran plazas para poder acoger" a los menores.

"Si hemos sido capaces en un país que tiene casi más de 40 millones de personas, que tenemos una situación económica que va creciendo cada año, que objetivamente hemos sido capaces de absorber a personas desplazadas en guerras como la de Rusia y Ucrania, que hemos sido capaces en el caso de la Comunitat Valenciana de gestionar la crisis del Aquarius, ¿de verdad un país como el nuestro con unas instituciones como la FEMP no podría echar una mano en todo esto?", ha aseverado.

EL PP NIEGA POLITIZACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES

Desde el PP, Nieves Martínez ha instado al PSPV a "escuchar a sus propios compañeros del PSOE" que dicen "que se está viviendo una crispación hasta ahora no conocida en Ceuta y que el máximo responsable era el Gobierno, que ha tardado 25 días en poner un mando único". "No estamos hablando de politizar, no estamos hablando de colores políticos, estamos hablando de defender Ceuta. No estamos hablando de politizar, estamos hablando de dignificar", ha afirmado.

Sobre si apoyarán la PNL de Vox en Les Corts, la portavoz adjunta 'popular' ha deslizado que la soberanía nacional "es algo que la Constitución reconoce" y "nadie va a ir en contra de eso". "El único que está haciendo gestiones en contra de ello parece que es Sánchez, que está no actuando como el presidente que todos los españoles", ha criticado.

Finalmente, y tras las acusaciones del PSPV de partidismo en la FEMP, ha invitado al síndic socialista a que "no escuche al PP, que no escuche a Vox, que escuche a su compañero socialista vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, que está llamando a la dignidad, a estar con Ceuta, a no politizar". "Con las palabras que en este caso los socialistas valencianos están utilizando sí que están politizando algo que no debería ser", ha aseverado.