El síndic del PSPV, José Muñoz; el sindic del Compromís, Joan Baldoví, y la presidenta de l'Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, atienden a los medios, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox aseguran que desconocen la iniciativa de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O acordada con el PSPV y Compromís para presentar una iniciativa en Les Corts para proponer la reforma del Estatut d'Autonomia con el objetivo de convocar un referéndum con el fin de limitar el alcance de los aforamientos de los cargos políticos implicados en causas de especial gravedad con víctimas mortales.

Así lo han manifestado desde ambos grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de la cámara, antes de comenzar el pleno, un día después de que los síndics del PSPV y Compromís anunciaran esta propuesta en rueda de prensa en el parlamento valenciano junto a la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, y uno de los abogados de la entidad. A la comparecencia asistieron también varios familiares de personas fallecidas en la riada.

El síndic del PP, Nando Pastor, ha asegurado que "desconoce" la propuesta y ha argumentado que, como se trata de una cuestión "seria", no es "bueno posicionarse sobre un tema de calado". "A mí, a mi grupo parlamentario, nadie nos ha explicado absolutamente nada. Por lo tanto, no puedo posicionarme con rigor sobre una cuestión tan importante, no lo puedo hacer", ha declarado. Además, ha apuntado que en Les Corts "tampoco hay registrada ninguna iniciativa en ningún sentido" sobre este asunto.

Dicho esto, el portavoz 'popular' sí que ha querido "matizar o denunciar" que el PSPV y Compromís han "utilizado a las víctimas desde el minuto uno". "Hoy aquí lo vuelvo a reafirmar y lo vuelvo a decir con la misma contundencia como lo dije el primer día. A mí no me parece lógico, y no tengo nada que reprocharle ni que opinar a las víctimas, que vaya por delante. Yo soy político y estoy opinando sobre dos grupos parlamentarios que son PSOE y Compromís", ha argumentado.

"A mí no me parece lógico, salvo que quieran darle algún uso, que a tres días de las elecciones generales Compromís y Partido Socialista... ya sabes, no hace falta yo que explique más, ¿verdad?", ha manifestado Pastor, que ha asegurado que no le parece esto algo "serio". "Nosotros no hemos utilizado nunca las víctimas y siempre hemos denunciado su utilización", ha apuntado, para calificarla de "constante y permanente" por parte de los partidos de izquierda.

"ESTAS CUESTIONES SE TRATAN EN SERIO"

En este punto, Pastor ha preguntado al PSPV y Compromís si en la próxima legislatura "van a llevar esa iniciativa también a las Cortes Generales para el aforamiento, por ejemplo, de --el exministro de Transportes-- Óscar Puente". "¿Va a estar aforado si hay algún juicio, no lo sé, sobre las 110 víctimas de los accidentes de Adamuz y Urda? ¿Van a hacer lo mismo para que los responsables políticos, que son todos del PSOE, sobre todas las agresiones sexuales, los robos y los hurtos que están ocurriendo en Ceuta como consecuencia de la invasión de Ceuta por parte de 80.000 marroquíes?", ha preguntado

"Estas cuestiones se tratan en serio, no en una rueda de prensa de Compromís y el Partido Socialista", ha considerado Nando Pastor, que ha insistido en que el PP no tiene "nada que reprocharle a las víctimas". "Todo el respeto del mundo, total y absoluto, a estas y a todas, a las de la dana, a las de Adamuz, a las de Urda, a las de Ceuta, a todas las víctimas, máximo respeto", ha resumido.

A juicio del síndic 'popular', la "utilización" que intenta hacer la izquierda con las víctimas de la dana es para "silenciar los problemas de verdad, de calado, que el Gobierno de España propicia a todos los españoles" durante la campaña electoral. "Me estoy refiriendo al apagón, a Adamuz, a la invasión de Ceuta, a Urda, a Koldo, a Ábalos, a Santos Cerdán, al caso mascarillas y me estoy refiriendo a la mujer de, al hermano de, al fiscal general imputado y al Zapatero joyero", ha enumerado.

"NO ESTUVIERON TODAS" LAS VÍCTIMAS

Mientras, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha esgrimido también que no conoce "lo que estuvieron tratando" en ese encuentro. "Evidentemente, si se reunieron con el PSPV y Compromís, no nos han pasado la información", ha indicado, al tiempo que ha remarcado que en ese acto "lo que sí que sé es que no estuvieron todas las víctimas de la dana". "Estuvieron las que, desde luego, comparten en algunos casos cartel y en otros intereses con los partidos con los que se reúnen", ha zanjado.

Sin embargo, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha censurado las palabras de Llanos hacia las víctimas de la dana, ha asegurado que no son "razonables en un Estado democrático", ha recordado que "en su momento" Vox ya las llamó "interesadas" y ha replicado: "El interés que tienen es que haya, verdad, reparación y justicia". Así, ha incidido en el "maltrato institucional sistemático" que sufren por parte del PP y Vox tanto las de la dana como en su momento las del accidente de metro de 2006.

"El PP vuelve a hacer lo mismo, vuelve a maltratar a las víctimas, vuelve a intentar tapar la verdad, vuelve a intentar mentir a la ciudadanía", ha sostenido Muñoz, que ha calificado de "insoportable" esta situación y ha subrayado que la intención de este colectivo con la propuesta para limitar los aforamientos es que "los responsables políticos, que Carlos Mazón, que estaba en una sobremesa en El Ventorro, tenga también responsabilidades penales por su omisión al frente de la ciudadanía valenciana en el peor día de los valencianos y con el resultado mortal de 234 víctimas".

PSPV: VOX ES "LO PEOR QUE HAY" EN POLÍTICA

"Vox es un partido para mí lo peor que hay en la política española, es un partido que fomenta el odio, que degrada la convivencia y que deshumaniza las personas. Y estas declaraciones del portavoz de Vox van en esa línea, en intentar deshumanizar a las víctimas, a las personas que han perdido familiares y ponerlas como personas interesadas o que tienen un interés diferente a la reparación, la verdad y la justicia", ha censurado.

El síndic socialista ha incidido en que la dana dejó "una herida muy grande en la sociedad valenciana" y ha indicado que el objetivo de la propuesta acordada con esta asociación de víctimas es "restaurar esa confianza de la ciudadanía". Además, ha considerado que el PP está "invalidado para dirigir el futuro de la Comunitat Valenciana después de este maltrato sistemático a las víctimas y, sobre todo, tras insultar de manera deliberada a las personas que sufrieron la tragedia".