PP y Vox exigen que la acampada no "entorpezca" el 9 d'Octubre y PSPV y Compromís defienden que son compatibles

Decenas de personas acampadas en la Plaza del Ayuntamiento, a 5 de octubre de 2026 - Jorge Gil - Europa Press

VALENCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han reclamado que la acampada por la vivienda instalada desde hace días en la plaza del Ayuntamiento de València no "entorpezca" ni "impida" los actos del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, mientras tanto PSPV como Compromís han defendido que ambas causas son compatibles y han rechazado generar "confrontación" entre ellas.

Así lo han manifestado los síndics de de Les Corts, en declaraciones a los medios antes del pleno, preguntados por esta acampada en València, que se inició después de concentraciones similares en otras ciudades, y por su compatibilidad con los actos del 9 d'Octubre, así como por si están a favor de la huelga general convocada por CCOO y UGT por el derecho a la vivienda.

Desde el PP, Nando Pastor ha apelado al "sentido común", ha pedido "mucha cautela" y ha valorado que la gente siempre ha sabido "convivir con todo tipo de situaciones". Ha defendido que el viernes "toca" celebrar "la fiesta de todos los valencianos" y ha asegurado que hay otros "momentos y oportunidades para manifestarse, sin entorpecer la celebración". Además, ha exigido "responsabilidad" política a quienes "alientan el choque y la confrontación" y ha señalado particularmente a Compromís.

Pastor ha contrapuesto "la cara y la cruz, el blanco y el negro, de lo que es que un político pueda pasearse por la calle". De un lado, Pedro Sánchez convocando elecciones generales "porque es consciente de que no puede salir a la calle" y, de otro, Juanfran Pérez Llorca recibiendo en el Palau de la Generalitat al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas: "La diferencia es abismal, uno no puede pisar la calle y otro puede ir con Vivas paseando tranquilamente por las calles de València saludando a la gente".

Sobre si la acampada puede interferir con el 9 d'Octubre, ha señalado que lo "deseable" sería que no y se ha sumado a la alcaldesa de la capital, María José Catalá, "que se preguntaba si eso sería normal que se hiciera en Barcelona el día de la Diada". "Ella se lo pregunta y yo también", ha indicado.

En cuanto a si sería responsabilidad de Delegación de Gobierno lo que pudiera ocurrir este viernes, el síndic del PP ha acusado a la delegada, Pilar Bernabé, de hacer "dejación de funciones para proteger los intereses del 'sanchismo' en detrimento de los intereses de los valencianos". "Lo ha demostrado en numerosas ocasiones, el otro día en una de las manifestaciones", ha subrayado.

Respecto la huelga general, ha considerado que es "pura coherencia y puro sentido común" que una convocatoria así "se celebra y se realiza contra las políticas de quien ocupa a nivel nacional el Gobierno en ese momento, que es Sánchez", al tiempo que ha manifestado no entender que durante los ocho años de "sequía absoluta" del Botànic en materia de vivienda no se convocara ninguna: "Es una duda que me sale interiormente, lo pienso y digo, hay cosas que uno no entiende".

"Entiendo perfectamente que si han sido incapaces durante ocho años de mover un alfiler en favor de la gente que lo necesita, que tiene problemas de acceso a la vivienda, pues se plantee una huelga. Seguramente Sánchez merece tres o cuatro huelgas generales en ese sentido", ha expuesto, aunque ha avisado que ahora "ya es tarde".

OCHO AÑOS DE GOBIERNO "DE MÓNICA PUIG Y XIMO OLTRA"

En este contexto, ha asegurado que le llama la atención, con "toda la sinceridad y toda la perplejidad del mundo", que durante los ocho años de gobierno "de Mónica Puig y Ximo Oltra", nunca vio "una tienda de campaña frente al Palau, en la plaza de la Reina o en la plaza de la Mare de Déu", pese a que "ni uno ni el otro dieron un palo al agua en vivienda". "Me extraña porque ellos sí que estaban cargados de razones", ha añadido.

Y ha insistido en que el Botànic impulsó "cero viviendas en cualquier tipología, ayudaron a cero jóvenes con los avales para el acceso a una hipoteca y frieron a impuestos a la gente que hoy está en las acampadas". Frente a ello, ha defendido que el actual Consell ha "reducido los impuestos y posibilitado 6.000 VPP de diferentes modalidades", aunque ha abogado por reivindicarlo "sin vanagloriarse".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha asegurado que su partido defiende el derecho a manifestarse, aunque ha advertido que "impedir la celebración del 9 d'Octubre es un error" porque, según él, las dos partes pueden llegar a "entenderse".

Sobre la huelga, ha sostenido que la huelga se ha "planteado contra la oposición" y, según él, se trata de "una maniobra del PSOE" porque Sánchez "tiene estudiados estos 54 días de campaña". Ha cargado contra CCOO y UGT por convocarla "después de parecer osos hibernando durante ocho años" de Gobierno, al que ha acusado de querer "montar otro 15M" e "incendiar la calle".

Desde el PSPV, José Muñoz ha defendido que la ciudadanía que está en las acampadas está haciendo un "uso democrático y pacífico de su derecho constitucional a la concentración y la manifestación" y ha instado a todas las formaciones a defenderlo. Por ello, ha considerado "positivo que la gente se concentre por lo que cree importante y legítimo".

Sobre si entra en colisión la acampada con los actos, ha apelado a la que es posible "convivir pacíficamente entre diferentes manifestaciones, una como es la Procesión Cívica tan importante para València y para el conjunto de la Comunitat Valenciana, con el derecho a manifestarse ante un problema como el de la vivienda": "En una sociedad como la valenciana, cabe todo. Cabe la convivencia, cabe el diálogo y estoy convencido que podrán convivir con total normalidad".

Por ello, ha pedido a los responsables políticos, especialmente a Llorca y a Catalá, "que ayuden a esa convivencia". "No es razonable que estén echando gasolina para soliviantar los ánimos", ha advertido, al tiempo que les ha reclamado "responsabilidad, sentido común y que ejerzan de lo que son: representantes de todos los valencianos".

En esta línea, ha puesto en valor que existe "una mayoría social que entiende que la vivienda tiene que ser un derecho para la gente" y, frente a ello, "una minoría representada por el PP y Vox, que creen que la vivienda tiene que ser un negocio".

Además, el síndic socialista ha instado a Llorca y Catalá a "condenar" de manera "firme" que la "organización nazi" Núcleo Nacional aseguraba que iba a ir a "apalear a las personas que estaban concentradas pacíficamente".

Respecto a la huelga, ha asegurado que la convocatoria le merece "todo el respeto" porque es "un derecho fundamental recogido en la Constitución" y ha pedido al PP que "respete ese derecho a la manifestación y a la concentración": "La libertad es precisamente esta, la libertad es que la gente pueda utilizar esa idea, esa facultad para decir lo que le pueda molestar a los que gobiernan".

En este punto, ha reprochado a los 'populares' que hayan "aplaudido concentraciones, en muchos casos violentas, frente a las sedes socialistas" y ha argumentado que por eso mismo no le "extraña" que ahora "no estén de acuerdo con concentraciones pacíficas en las plazas de nuestras ciudades".

"EL 9 D'OCTUBRE NO ES LA FIESTA DEL PP NI DE CATALÁ"

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha defendido que es posible compatibilizar la acampada con el 9 d'Octubre y ha puesto como ejemplo lo sucedido durante el Corpus y las movilizaciones de la huelga docente: "Que no se busque confrontar porque todo es compatible".

Baldoví también ha recalcado que "el 9 d'Octubre no es la fiesta del Partido Popular ni de Mª José Catalá", sino "de todo el pueblo valenciano, también de las personas que han perdido su casa y que se manifiestan por una vivienda digna".

Sobre la huelga, ha subrayado que en Compromís no pueden "estar más de acuerdo" con la convocatoria porque "por fin se ha puesto en el centro del debate un problema que afecta a todos los ciudadanos": "Apoyaremos esa huelga".