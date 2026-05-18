PP y Vox pactan un dictamen para la comisión de la dana que apunta al Gobierno por la falta de obras e información

Archivo - Comisión de investigación de la dana, en Les Corts, a 23 de febrero de 2026, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han presentado conjuntamente una propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts que, en sus conclusiones, apunta al Gobierno de España por su responsabilidad en la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales, y subraya cuestiones como la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas y la "insuficiente y deficiente" gestión de la información durante la emergencia.

Respecto a la gestión de la Generalitat, se limita a subrayar la "falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)" y exponer que "no bastaba con esperar la remisión ordinaria de datos o comunicaciones formales", sino que la situación requería "una actitud de máxima iniciativa, anticipación y presión institucional".

Se trata de una propuesta conjunta de ambas formaciones --que suman mayoría en la comisión--, de 126 páginas, que se ha consensuado después de que cada uno de los grupos registrara la suya hasta el pasado viernes. Según el síndic de Vox, José Mª Llanos, el documento trabajado por ambos grupos es el propuesto por su formación, aunque con "alguna ampliación documental de documentos que han llegado de organismos estatales".

En las conclusiones del dictamen conjunto, se expone "con claridad" la existencia de "dos grandes ejes explicativos que vertebran de manera transversal todas las comparecencias: la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas previamente planificadas y la insuficiencia y deficiente gestión de la información durante la emergencia".

Sobre la primera, matiza que "no puede circunscribirse a una sola administración, sino que se proyecta sobre el conjunto de administraciones y, de manera muy significativa, sobre los sucesivos gobiernos de la nación, caracterizados por una dinámica de inacción prolongada". Se suprime la coletilla "atribuible al bipartidismo" que figuraba en la propuesta inicial de Vox.

Y sobre la segunda, apunta a "deficiencias en la transmisión de datos hidrológicos, limitaciones en los sistemas de predicción y problemas en la integración de la información en tiempo real", una situación que "ha sido descrita como un auténtico apagón informativo, especialmente en la información procedente de la CHJ".

También añade un "reproche específico" al presidente de esta entidad, Miguel Polo, "a quien se le atribuye una responsabilidad directa en la falta de suministro de información clave durante los momentos críticos de la emergencia, circunstancia que condicionó gravemente la capacidad de anticipación y respuesta de los órganos de gestión".

La propuesta de dictamen también critica el rechazo de representantes del Gobierno de España a la hora de acudir a comparecer en la citada comisión de investigación al argumentar, según el PP y Vox, "un impedimento que no lo era tal, puesto que la no obligatoriedad de sometimiento al control de la cámara autonómica no significa en ningún caso que no se pueda comparecer voluntariamente ante la misma". "Se esgrimió un dictamen legal para evadirse de una obligación moral", lamenta.

El PSPV y Compromís han tachado este documento conjunto de PP y Vox de "ignominia", de "vergüenza" y de "tomadura de pelo", al tiempo que han lamentado que sea "un listado de mentiras", con "una falsedad detrás de otra". "Este dictamen es para tirarlo a la basura", han expresado desde ambas formaciones, que han advertido de que se extralimita de las funciones que el artículo 22 del Estatut d'Autonomia atribuye a las comisiones de investigación.

Tras la reunión de la ponencia de dictamen este lunes, este martes comenzará el plazo de cinco días hábiles para presentar enmiendas a la propuesta de dictamen, que terminará el lunes 25 a las 14.00 horas y dos días después, el miércoles 27, se debatirá y votará en comisión. Una vez aprobado allí tendrá que pasar por pleno.

((Seguirá ampliación))